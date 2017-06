„Od poczęcia do naturalnej śmierci” – obrońcy życia chcą doprecyzowania art. 38 Konstytucji

Przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia zwrócili się do prezydenta Andrzeja Dudy z petycją o doprecyzowanie art. 38 Konstytucji mówiącego o prawnej ochronie życia o słowa „od poczęcia do naturalnej śmierci”. W ten sposób chcą się włączyć do zainicjowanej przez głowę państwa debaty na temat ewentualnych zmian w ustawie zasadniczej z 1997 roku.

Zdaniem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, skoro prezydent Andrzej Duda z okazji obchodów 226. rocznicy Konstytucji 3 Maja „zaprosił do debaty na temat kształtu nowej Konstytucji RP wszystkich obywateli”, to w tej dyskusji nie może zabraknąć głosu obrońców życia.

Dlatego PFROŻ przygotowała list do prezydenta, w którym postuluje doprecyzowanie art. 38 Konstytucji, tak „aby nie było wątpliwości, że prawne gwarancje ochrony życia dotyczą wszystkich obywateli, od poczęcia do naturalnej śmierci” – wyjaśniają dr Paweł Wosicki i dr inż. Antoni Zięba, prezes i wiceprezes PFROŻ.

„Ta ważna i oczekiwana przez wiele środowisk inicjatywa jest w swej istocie wezwaniem do budowania fundamentów ustroju społecznego, godnego niepodległej Polski” – dodają w dokumencie skierowanym do głowy państwa.

Jeśli owocem zainicjowanej przez prezydenta debaty ma być nowa Konstytucja, to w opinii PFROŻ nie może w niej zabraknąć precyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia.

W związku z tym, "dla uniknięcia wszelkich wątpliwości", postulują uzupełnienie obecnie obowiązującego artykułu 38 Konstytucji RP, dotyczącego prawa do życia w ten sposób, aby przyjął on brzmienie: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Zdaniem działaczy pro-life, „tylko Konstytucja bazująca na poszanowaniu fundamentalnego prawa do życia wszystkich obywateli, bez żadnych wyjątków, jest godna Narodu aspirującego do ustroju społecznego realizującego zasady cywilizacji życia i miłości”.

Petycję do prezydenta Andrzeja Dudy można znaleźć i podpisać na stronie www.petycjakonstytucja.pl

Obrońcy życia zachęcają wszystkich przychylnych tej inicjatywie Polaków do złożenia podpisu pod dokumentem i upowszechnienia petycji w swoich środowiskach. Argumentują, że „konstytucyjny zapis chroniący życie wszystkich dzieci od poczęcia jest sprawą pierwszorzędną i nie może go zabraknąć w Konstytucji Państwa nawiązującego do chrześcijańskich korzeni!”.