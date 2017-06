Będą mogli odebrać dzieci rodzicom - przeciwnikom ideologii gender

Parlament kanadyjskiego stanu Ontario przyjął ustawę, - która jak ostrzegają obrońcy rodziny – pozwoli na odbieranie dzieci rodzicom sprzeciwiającym się ideologii gender. Zablokuje ona także możliwość adopcji dzieci przez takie małżeństwa. Nowe prawo przyjęto wczoraj stosunkiem głosów 63 do 23.

Tzw. Ustawa 89 uznaje „tożsamość płciową” (gender identity) oraz jej wyrażanie (gender expression) za czynniki brane pod uwagę przy określaniu dobra dziecka. Ponadto z katalogu tych czynników skreślona została wiara, w jakiej dziecko jest wychowywane przez rodziców. W zamian za to pojawiło się tam określenie: „credo” (creed), ale odnoszone nie do rodziców, lecz do samego dziecka.

Stanowy minister ds. dzieci i rodziny Michael Coteau wyjaśniał, że kwestionowanie przez rodziców deklaracji nastoletniego dziecka, które określa się jako lesbijka, gej, biseksualista bądź transseksualista, jest jego zdaniem nadużyciem. W takiej sytuacji dziecko mogłoby być rodzicom odebrane.

- Weszliśmy w erę totalitarnej władzy państwa, jakiej nie było w historii Kanady – podsumował to jeden z kanadyjskich obrońców rodziny.