Różaniec i puzzle dla uczestników Spotkania Młodych Lednica 2000

Lednica 2000 to największe w Polsce spotkanie katolickiej młodzieży. Twórcą ruchu lednickiego jest zmarły w 2015 roku dominikanin o. Jan Góra.

Młodzi zgromadzeni na Polach Lednickich wezmą udział w mszy św., wysłuchają przesłania Ojca Świętego, przejdą też przez Bramę-Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa.

W wydarzeniu wezmą udział prymas Polski abp Wojciech Polak, a także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Duszpasterz Wspólnoty Lednica 2000 o. Wojciech Prus powiedział, że tegoroczne spotkanie będzie dziękczynieniem za Światowe Dni Młodzieży. Wyjaśnił, że hasło "Idź i kochaj" nawiązuje do papieskiego przesłania. Papież Franciszek w Krakowie zachęcał młodych z całego świata, by wstali z kanapy, porzucili wygodne życie.

Tegoroczna Lednica nawiązuje też do jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W trakcie spotkania Prymas Polski przejedzie wozem konnym z pustą ramą obrazu. Ma to być nawiązanie do peregrynacji po Polsce ramy po "aresztowaniu" w 1966 roku maryjnego obrazu.

Uczestnicy spotkania otrzymają w tym roku różańce i puzzle lednickie.

"Zachęcamy do tego, by jeden z puzzli wręczyć osobie nieoczywistej. Nie osobie, którą kochamy, nie przyjacielowi, ale komuś, o kim może zapomnieliśmy, z kim może nie jest nam po drodze. Komuś, kto w naszym życiu powinien zostać zauważony i do kogo powinniśmy powiedzieć: idź i kochaj" - powiedziała Dominika Chylewska ze Wspólnoty Lednica 2000.

Różańce przygotowano w związku z trzema maryjnymi rocznicami: 300. rocznicą koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 140. rocznicą objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i 100. rocznicą objawień Matki Bożej Fatimskiej.

Dodatkowo, księża dostaną ryngraf z Matką Bożą Niezawodnej Nadziei z Jamnej, zaś siostry zakonne - chusty z nadrukiem wizerunku Matki Bożej Niezawodnej Nadziei z Jamnej.

Po mszy św. młodzi wysłuchają słów papieża Franciszka. Zwyczaj kierowania przesłań do zebranych na Polach Lednickich zapoczątkował Jan Paweł II.

Organizatorzy zapowiadają, że będą przygotowani na przybycie ok. 100 tys. osób, w tym gości m.in. z Włoch, Wielkiej Brytanii, Portugalii i USA. Nad ich bezpieczeństwem czuwać ma ok. 3 tys. wolontariuszy.