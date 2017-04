Siostrzany buziak w brzuchu mamy

Carissa jest w 25. tygodniu ciąży z dwiema córeczkami - Isabellą i Callie. W zeszłym tygodniu była na kontrolnym badaniu USG, podczas którego doszło do zaskakującej sytuacji. Ultrasonograf uwiecznił moment, w którym dwie dziewczynki przytulały się do siebie, a potem dały sobie buziaka.

Zdjęcie całujących się maluchów obiegło świat i stało się internetową sensacją, którą natychmiast podchwyciły lokalne media.

"Ciąża to wspaniały okres, zwłaszcza, kiedy spotyka cię coś takiego" powiedziała Carissa. "Z radością chciałabym podzielić się moją historią z całym światem".

Katolicka organizacja Catholic League w reakcji na zdjęcie USG podkreśliła ogromną rolę badań ultrasonografem w humanizacji nienarodzonych dzieci. "Technologia nie sprzyja aborcji" - powiedział prezes organizacji Bill Donohue.

Poniżej: reportaż o matce całuśnych bliźniaczek.

Mom-To-Be Shocked When Her Twins Were Caught Kissing On Sonogram

Inside Edition