To wideo trzeba zobaczyć!

Grupa mam i ich dzieci z zespołem Downa zachwyca teledyskiem do popularnej piosenki "A thounsand years". Wideo zostało opublikowane kilka dni przed obchodzonym dzisiaj Światowym Dniem Zespołu Downa. Już ma ponad 1, 5 miliona wyświetleń na YouTube. Tytuł filmu "50 mums, 50 kids, 1 extra chromosome" - czyli 50 matek, 50 dzieci, jeden dodatkowy chromosom, ukazuje mamy i ich pociechy, które używają języka migowego, by pokazać piosenkę Chrisitny Perri.

Pomysł na teledysk powstał w Szkocji. Mamy, które ukazane są w filmie, należą do facebookowej grupy "Desinger Genes". Została utworzona dla rodziców, których dzieci urodziły się z zespołem Downa w 2013/2014 roku. Mamy spotkały się, by pokazać światu, że ich życie jest zwyczajne i nic by w nim nie zmieniły.

Kristy Davidson w wywiadzie dla The Daily Record powiedziała: "Ruairidh (syn) to najlepsza rzecz, jaka nam się przydarzyła. Sprawia, że każdego dnia się śmiejemy. Chcemy pokazać wszystkim, że dodatkowy chromosom nie jest czymś, czego należy się bać".

Wśród gwiazd, które wspierają to wideo są James Corden i Christina Perri.

50 Mums | 50 Kids | 1 Extra Chromosome

Wouldn't Change a Thing