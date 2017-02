Zmarła kobieta, której proces doprowadził w USA do legalizacji aborcji na życzenie

W wieku 69 lat Katy w Teksasie zmarła Norma McCorvey. To ona złożyła pozew, który doprowadził w USA do legalizacji aborcji na życzenie. W słynnym procesie wystąpiła pod pseudonimem Jane Doe. McCorvey przeżyła później nawrócenie i walczyła o odwrócenie skutków wyroku, który doprowadził dotąd do uśmiercenia w majestacie prawa 58 milionów dzieci. Informację o jej śmierci podał na Twitterze serwis LifeSiteNews.com.