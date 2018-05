Korea Płn. reaguje na decyzję Trumpa

Wiceminister spraw zagranicznych Korei Płn. Kim Kye Gwan oświadczył, że jego kraj jest gotów do do rozwiązywania problemów z USA "kiedykolwiek i jakkolwiek" - poinformowała w piątek północnokoreańska agencja prasowa KCNA.. Jest to pierwsza reakcja Pjongjangu na odwołanie przez prezydenta USA spotkania z przywódcą Korei Płn.