"Chroń oboje" - mamę i dziecko

Takie znaczki noszą ludzie w Irlandii, by zachęcić do głosowania w piątkowym referendum na "Nie".

Już jutro Irlandczycy będą decydować czy ich ustawa zasadnicza będzie dalej chroniła życie. Toczy się walka o to, czy Ósma Poprawka do Konstytucji chroniąca życie ma zostać zniesiona, czy też nie. Jeśli zostanie zniesiona to rząd będzie mógł wprowadzić jakiekolwiek prawo aborcyjne.

Ludzie, którzy chcą zachowania Ósmej Poprawki noszą właśnie takie znaczki. Co wywołuje albo agresję albo wyrazy solidarności w miejscach publicznych.

Ósemka odnosi się do Ósmej Poprawki w Konstytucji, a hasło "kochaj oboje" czy "chroń oboje". Akcentują, że chodzi o dwie osoby, które powinny być kochane i chronione. Mama i dziecko.