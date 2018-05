Rząd przygotował program budowy i modernizacji mostów

Przygotowano program budowy oraz modernizacji połączeń mostowych - poinformowali podczas wtorkowej konferencji przedstawiciele rządu. Szacunkowy koszt budowy 20 nowych przepraw to 2,3 mld zł. Nowe mosty mają powstać do 2025 roku.

O inauguracji programu poinformował na wspólnej konferencji z szefami resortów inwestycji i rozwoju oraz infrastruktury, premier Mateusz Morawiecki.

"Przygotowaliśmy specjalny program budowy mostów (...) Zaproponujemy program budowy 22 mostów. To będą mosty na Wiśle, na Odrze, na Bugu, na Pilicy, Warcie, w wielu miejscach Polski" - powiedział szef rządu.

Jak wyjaśnił, nowe przeprawy mostowe mają powstać w takich miejscach, by stworzyć szanse rozwoju gospodarczego mniejszych ośrodków, gmin i powiatów. Przypomniał, że stworzenie takiego programu mostowego zapowiedział rok temu podczas konwencji PiS w Przysusze (woj. mazowieckie).

Premier dodał, że jesienią br. roku ma powstać fundusz dróg samorządowych, z którego pieniądze miałyby trafiać również na budowę nowych przepraw przez rzeki. "Już w tym roku (2018 r.) znajdą się środki na prace projektowe, a w kolejnych kilku latach na rozpoczęcie budowy mostów" - zaznaczył.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński wyjaśnił, że program budowy mostów (Mosty plus) ma być realizowany do 2025 roku. Ich budowa ma być do 80 proc. dofinansowana przez rząd (środki ministerstw inwestycji i infrastruktury). Minimalny wkład własny samorządów ma wynieść 20-25 proc. - tłumaczył Kwieciński.

Szef resortu inwestycji i rozwoju dodał, że szacowany koszt budowy 20 priorytetowych przepraw mostowych w 9 województwach na 8 rzekach to 2,3 mld zł.

Kwieciński wyjaśnił, że w województwie mazowieckim są trzy rekomendowane inwestycje na Wiśle: pomiędzy Dęblinem a Górą Kalwarią, w okolicach Kozienic i Maciejowic, pomiędzy Górą Kalwarią a Warszawą - w okolicach Konstancina Jeziorny i Otwocka, Karczewa; pomiędzy Warszawą a Nowym Dworem Mazowieckim na wysokości Jabłonny i Łomianek oraz koło Kazimierza Dolnego pomiędzy gminami Kazimierz Dolny - Janowiec.

Inne rekomendowane inwestycje znajdują się: na Warcie w Lubuskiem pomiędzy Międzychodem a Santokiem na wysokości miejscowości Przytoczna; na Bugu między Tonkielami i Nurem; na Bugu między Wyszkowem a Serockiem; na Narwi most między Różanem a Pułtuskiem; na Wiśle most pomiędzy Nowym Dworem Mazowieckim a Wyszogrodem; na Odrze przeprawa pomiędzy Raciborzem i Kędzierzynem Koźle i most łączący Wrocław i Ciechanów na wysokości Obornik Śląskich; Odra - most między Ciechanowem i Głogowem; Odra - most pomiędzy Zieloną Górą i Krosnem Odrzańskim; na Warcie most między Kołem i Koninem w okolicach Konina, przeprawa między Koninem i Śremem, most pomiędzy Śremem i Poznaniem na wysokości Brodnicy oraz przeprawa pomiędzy Obornikami i Wronkami.

Nowe mosty mają też powstać: na Sanie pomiędzy Jarosławiem i Leżajskiem na wysokości miejscowości Jarosław; na Noteci na odcinku pomiędzy Czarnkowem i Wieleniem; na Pilicy pomiędzy Przedbórzem i Sulejowem.

Kwieciński zapowiedział, że lista nowych obiektów nie jest zamknięta. Dodał, że samorządy mogą zgłaszać do ministerstwa swoje propozycje.

Uczestniczący w konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyjaśnił, że fundusz dróg samorządowych, z którego pieniądze mają trafiać również na budowę nowych przepraw przez rzeki pozwoli prowadzić inwestycje przez kilka lat. Przyznał, że obecne regulacje dotyczące rocznych rozliczeń inwestycji drogowych w samorządach "mają pewne niedoskonałości".