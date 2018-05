Szydło: Polityka nie jest dla grzecznych dziewczynek

Jeśli ktoś myśli, że uderzając we mnie, może mnie złamać, to się myli; nie tak łatwo mnie zniszczyć. I na to nie pozwolę - mówi wicepremier Beata Szydło w wywiadzie dla tygodnika "Sieci", który ukaże się w poniedziałek. "Polityka nie jest dla grzecznych dziewczynek" - podkreśla.