Jasna Góra: Tysiące pielgrzymów na czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym

Z udziałem kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów na Jasnej Górze rozpoczęło się Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie jest wielkim wołaniem o nowe wylanie Ducha i błaganiem o jedność. Odbywa się pod hasłem: „Aby byli jedno... dla ewangelizacji”. To jedno z największych modlitewnych spotkań jasnogórskich.

W programie 23. Czuwania Odnowy w Duchu Świętym odbywającego się tradycyjnie w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego znajdują się m.in. konferencje: „Od słuchania do jedności” czy „Ekumenizm a Odnowa Charyzmatyczna”, modlitwa o uzdrowienie „uszu i serca” oraz świadectwa m.in. o jedności w małżeństwie, we wspólnocie, świeckich z hierarchią. Odbędzie się także uwielbienie Bożego Miłosierdzia młodzi młodym. O godz. 16.15 będzie sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

Wśród gości tegorocznego spotkania znajduje się m.in. Ulf Ekman z żoną. Ekman to charyzmatyk, szwedzki teolog i misjonarz, były pastor i założyciel ponadwyznaniowego Kościoła, który przeszedł na katolicyzm. Poprowadzi on modlitwę o jedność.

Sobotnie Jasnogórskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym zakończy II edycja Festiwalu „Ruah”, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Wiernych „Nowa Ewangelizacja” z Częstochowy. Podczas koncertu wystąpią: Deus Meus – Lidia i Marcin Pospieszalscy, Play & Pray, Rymcerze – Bęsiu i DJ Yonas, Tancerze Lednicy – Formacja Częstochowa oraz soliści. Koncert rozpocznie się o godz. 19.00 na placu przed szczytem.

Katolicka Odnowa Charyzmatyczna według różnych statystyk stanowi najliczniejszy „ruch” w Kościele katolickim. Na całym świecie Duch Święty pobudza i zapala co rusz to nowych ludzi do odnowy wiary. Towarzyszy temu wiele owoców, przede wszystkim nawróceń, ale nie tylko.

Odnowa w Polsce pojawiła się w połowie lat 70. Doświadczenie Odnowy przenieśli na polski grunt księża Marian Piątkowski i Bronisław Dembowski, późniejszy biskup, którzy zetknęli się z nią poza granicami naszego kraju. Silny nurt Odnowy rozwijał się także, często zupełnie niezależnie od doświadczeń zachodnich, w Ruchu Światło-Życie założonym przez ks. Franciszka Blachnickiego.

Co roku w Częstochowie gromadzą się tłumy przybywający nie tylko z kraju, ale i zagranicy i tak jest i dzisiaj.

I Kongres Odnowy w naszym kraju, który odbył się w 1983 r., zgromadził około 8 tys. uczestników, I Czuwanie Modlitewne w 1986 r. 15 tys. osób, II Czuwanie 20 tys., natomiast III już 150 tys. osób i kolejne ok. 200 tys.