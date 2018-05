Zmarł były prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa

Kard. Darío Castrillón Hoyos urodził się 4 lipca 1929 r. w kolumbijskim mieście Medellín. Święcenia kapłańskie przyjął w Rzymie 26 października 1952 r. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. 2 czerwca 1971 r. Paweł VI mianował go biskupem (sakrę biskup nominat przyjął 18 lipca tegoż roku). W latach 1983-1987 był sekretarzem Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAM), a przez kolejne cztery lata jej przewodniczącym. Od 16 grudnia 1992 r. był arcybiskupem-metropolitą Bucaramangi. 15 czerwca 1996 r. Papież Jan Paweł II mianował go proprefektem Kongregacji ds. Duchowieństwa a na konsystorzu 21 lutego 1998 r. włączył go do Kolegium Kardynalskiego i w dwa dni później mianował go prefektem tej dykasterii. W latach 2000-2009 był także przewodniczącym Papieskiej Rady „Ecclesia Dei” zajmującej się relacjami z lefebrystami. W 2006 ustąpił ze stanowiska prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa, a w 2009 ze stanowiska przewodniczącego Papieskiej Rady „Ecclesia Dei”.

Obecnie Kolegium Kardynalskie liczy 213 członków, w tym 98 kardynałów-nieelektorów, z których 59 mianował Jan Paweł II, 27 – Benedykt XVI i 12 – Franciszek; a wśród 115 purpuratów, mających prawa wyborcze, 19 powołał do Kolegium Kardynalskiego Papież-Polak, oraz po 48 – jego następca i Franciszek.

Najstarszymi wiekowo kardynałami są obecnie Kolumbijczyk José Pimiento Rodríguez (18 II 1919), Libańczyk Nasrallah Pierre Sfeir (15 V 1920) i Francuz Roger Etchegaray (25 IX 1922), najmłodszymi zaś Środkowoafrykańczyk Dieudonné Nzapalainga (ur. 14 III 1967), Tongańczyk Soane Patita Paini Mafi (19 XII 1961) i Urugwajczyk Daniel Fernando Sturla Berhouet SDB (4 VII 1959). Najdłuższy staż w Kolegium ma obecnie kard. R. Etchegaray, mianowany kardynałem 30 czerwca 1979. Ponadto należy pamiętać, że Benedykta XVI mianował kardynałem Paweł VI dnia 27 VI 1977 a Franciszka – św. Jan Paweł II w dniu 21 II 2001.