Testament Jezusa

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Spisanie testamentu jest niezwykle ważnym i bardzo osobistym aktem. Człowiek musi bowiem nie tylko ogarnąć myślą to, co posiada i co jest dla niego najcenniejsze, lecz również odpowiedzieć na pytanie, kto jest dla niego najważniejszy. To najbliższym ofiarowuje się wszystko po własnej śmierci. Wybranie Maryi na Matkę wierzących w Chrystusa było jednym z najważniejszych i najbardziej osobistych wydarzeń w życiu tych dwojga. Ale i w życiu tych, którzy wzorem św. Jana wprowadzają Maryję pod swój dach. Nie wolno jednak zapomnieć, że dokonało się to pod krzyżem. Tylko w tym miejscu można zrozumieć, dlaczego Maryja jest naprawdę Matką Kościoła i w jaki sposób powinno się Ją miłować.