"Różaniec do granic" po australijsku

Patronat nad „Różańcem od morza do morza” przyjął emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji Sydney, David Cremin. Grupy w całym kraju, w tym młodzież, Legion Maryi i inne wspólnoty modlitewne będą zbierać się, by odmawiać tego dnia różaniec we wszystkich większych miastach Australii. W Perth młodzi ludzie stworzą żywy różaniec, natomiast w Darwin i Coogee katolicy spotkają się na plaży, by się modlić. W Canberze jeden z kapłanów zamierza zabrać grupę na Black Mountain, a w Sydney grupa młodych ludzi planuje odmawianie różańca na Harbour Bridge.

Jak powiedziała organizatorka wydarzenia, Jane Chifley fakt, że inspiracja wyszła z Polski, skąd pochodził św. Jan Paweł II, ma znaczenie prorocze. To działanie Ducha Świętego. Jednocześnie akcja nawiązuje do Orędzia Fatimskiego. Matka Boża zachęciła przed ponad stu laty, za pośrednictwem pastuszków do codziennego odmawiania różańca, aby na całym świecie zapanował pokój.