Bardzo dobrą pomocą w pogłębieniu właśnie duchowego aspektu wolności, mogą być przygotowane specjalnie na ten rok – rozważania zatytułowane: „Maryjne drogi wolności Prymasa Tysiąclecia”. Ich autorka Anna Rastawicka przez wiele lat była świadkiem życia i działalności wielkiego Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Dlatego potrafiła zebrać i wydobyć z Jego olbrzymiego nauczania konkretne wskazania dla współczesnego pokolenia, zwłaszcza ludzi młodych.

„Maryjne drogi wolności Prymasa Tysiąclecia”, zostały przygotowane przez Fundację „Czas to Miłość”. Trzydzieści jeden rozważań, w formie felietonów podejmujących ważne w perspektywie Roku Niepodległości – problemy rozumienia wolności; w odniesieniu do przywoływanych przestrzeni osobistych i społecznych zniewoleń, wskazujących postawy wynikające z przyjęcia wartości ewangelicznych i nauki społecznej Kościoła. Możemy tu znaleźć medytacje nad Milenijnym Aktem Oddania Kościoła w Polsce Matce Bożej, nad Jasnogórskimi Ślubami Narodu, prymasowskimi kazaniami, ale nade wszystko ważnymi i aktualnymi problemami społecznymi, także dotyczącymi życia Kościoła w naszej Ojczyźnie.

Znakomity materiał pomocny do indywidualnych przemyśleń i przygotowania do zrozumienia intencji i wymowy Aktu Oddania w czasie Millenium Chrztu Polski w 1966 roku, a także do głębszego rozumienia złożoności „polskich dróg wolności”. Teksty te mogą też posłużyć jako materiał formacyjny w czasie spotkań z wiernymi w kościołach (tzw. czytania majowe) oraz jako pomoc do spotkań w grupach czy wspólnotach parafialnych.

Teksty oparte na nauczaniu Prymasa Tysiąclecia pozwalają skorzystać z doświadczenia Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego w perspektywie oczekiwania na ogłoszenie go przez Kościół Katolicki – błogosławionym. Interesujące, że życie Prymasa Wyszyńskiego przebiegało równolegle z historią trudnych zmagań o wolność w Polsce. W czasie ogromnego zagrożenia i niszczenia wolności na początku lat pięćdziesiątych opracował On – tzw. „maryjny pogram” dla Kościoła i Narodu Polskiego. Związał go z Jasnogórską Królową Polski. „Posiadamy dziesięciowiekowe doświadczenie – mówił na Jasnej Górze – że na straży nadprzyrodzonego nurtu naszego Narodu i Kościoła stała zawsze, obecna w naszych trudnych dziejach – Matka Chrystusowa i Matka Kościoła”. Oddając cały Naród – Matce Bożej w czasie Millenium Chrztu, Ksiądz Prymas i Pasterze Kościoła w Polsce ufali, że tym aktem głębokiej wiary i ufności wyjednają Kościołowi świętemu wolność, a Ojczyźnie macierzyńską opiekę na nowej wiary tysiąclecie. Niezwykłość tego zawierzania wolności na przyszłość potwierdził w 1966 roku papież Paweł VI, a w 1979 roku na Jasnej Górze, w czasie swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny – Ojciec Święty Jan Paweł II.

Wszystkim, którzy sięgną po te rozważania, życzymy owocnej lektury – wielu natchnień do czynów na miarę jubileuszu odzyskania niepodległości wedle wskazań Prymasa Tysiąclecia do podążania maryjnymi drogami wolności.

Czytania majowe ukazały się w formie książkowej, wydanej przez Fundację „Czas to Miłość” Instytutu Prymasa Wyszyńskiego oraz wersji elektronicznej dla szerokiego grona czcicieli NMP, Królowej Polski.

o. Mariusz Tabulski, OSPPE

CZYTANKI MARYJNE:

Tydzień Pierwszy, 1-6 maja 2018 r.