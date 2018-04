Cenił bardzo modlitwę różańcową

Patronem dnia (30 kwietnia) jest św. Pius V, papież.



Antoni Ghislieri zwany Aleksandrinusem urodził się w roku 1504 we Włoszech. Jako szesnastoletni młodzieniec został dominikaninem. W 1551 roku mianowano go Generalnym Komisarzem Rzymskiej Inkwizycji. Gdy w 1566 roku został wybrany papieżem przyjął imię Piusa V.



Od razu przystąpił do wprowadzania w życie uchwał zakończonego 3 lata wcześniej Soboru Trydenckiego. Zwracał baczną uwagę, by do godności i urzędów kościelnych dopuszczać tylko najgodniejszych. Odrzucał więc stanowczo względy rodzinne, dyplomatyczne czy też polityczne. Przeprowadził również do końca reformę w kurii rzymskiej.



Ciało świętego papieża Piusa V spoczywa w Rzymie, w bazylice Santa Maria Maggiore. Jest patronem Kongregacji Nauki Wiary.