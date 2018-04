Zaskakujący kandydat SLD na prezydenta Warszawy

Dotychczas swojego kandydata w stolicy zaprezentowały PO i Nowoczesna - będzie nim poseł Platformy Rafał Trzaskowski (polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej miałby zostać jego zastępcą w ratuszu). Niedługo swego kandydata ma przedstawić też PiS. Według doniesień medialnych ma to być wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki.

SLD planuje ogłosić start Andrzeja Celińskiego po 1 maja. Ugrupowanie liczy, że były minister kultury zdobędzie przynajmniej 10 proc. głosów warszawiaków i dzięki temu pomoże Sojuszowi wprowadzić kilku radnych do rady miasta. "Celiński to dobry kandydat. Myślę, że przy tej wojnie PiS z Platformą i między dwoma młodymi kandydatami - Jakim i Trzaskowskim część ludzi może szukać alternatywy i głosować właśnie na Celińskiego" - podkreśla w rozmowie z PAP polityk z władz SLD.

Jak dodał, Sojusz zamówił sondaż, z którego wynika, że na Celińskiego chce głosować 8 proc. wyborców. "8 procent na starcie to naprawdę dobry wynik. Jeśli w kampanii uda nam się dodać do tego jeszcze 4 proc., to będziemy już mieli 12 proc., a to da nam 7-8 mandatów w radzie miasta" - podkreśla rozmówca PAP. Przyznał, że celem SLD jest ewentualna koalicja z PO w Radzie Warszawy, dlatego też nie wyklucza, że Sojusz mógłby w drugiej turze wyborów poprzeć Trzaskowskiego.

Z rozmów PAP z politykami SLD wynika, że ugrupowanie poważnie rozważało pójście do wyborów w stolicy razem z Platformą i Nowoczesną, które 14 kwietnia ogłosiły wspólny start (m.in. do sejmiku Mazowsza, Rady Warszawy i rad dzielnic) pod szyldem: "Platforma. Nowoczesna. Koalicja Obywatelska". "W głosowaniu na zarządzie przeważyła jednak opcja samodzielnego startu" - mówi PAP ważny polityk Sojuszu.

SLD planuje też wystawienie własnych list w wyborach do sejmików województw. W niektórych miastach jednak partia ma zamiar popierać kandydatów Platformy. Tak jest np. w Łodzi, gdzie Sojusz wesprze reelekcję obecnej prezydent tego miasta Hanny Zdanowskiej.

Andrzej Celiński (ur. w 1950 r.) to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, sygnatariusz listu w obronie robotników z Radomia i Ursusa, także współpracownik Komitetu Obrony Robotników. W latach 1989-1990 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Po 1989 roku był m.in. senatorem (1989-1993), później posłem (1993-1997), wybranym z listy Unii Demokratycznej.

W 1999 r. Celiński związał się z SLD; w latach 2001-2002 był ministrem kultury w rządzie Leszka Millera, także posłem III kadencji (2001-2005). W 2004 r. odszedł z Sojuszu i wraz z m.in. Markiem Borowskim założył Socjaldemokrację Polską (SdPl). W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz kolejny uzyskał mandat poselski z listy koalicji Lewica i Demokraci (SLD, SdPl, Unia Pracy, Partia Demokratyczna). Później związał się z Partią Demokratyczną, której był szefem w latach 2012-2015. Obecnie Celiński pozostaje bezpartyjny.

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.

O starcie Celińskiego jako kandydata SLD na prezydenta Warszawy poinformował też w poniedziałek portal Onet.