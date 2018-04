Powołaniowy telefon zaufania właśnie zaczął działać!

Pijarski Telefon Powołaniowy to kolejna inicjatywa Zakonu Szkół Pobożnych. Pod numer 512 487 512 może zadzwonić każdy, kto ma wątpliwości dotyczące życiowego powołania. Koordynatorem projektu jest o. Piotr Recki SP – duszpasterz powołań w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. W Kościele trwa Tydzień Modlitw o Powołania.

„Pijarzy to wspólnota zakonna kapłanów i braci powołana do pracy wśród młodych. Nasz czwarty ślub zakonny: ślub szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży nie pozwala nam na ograniczanie się w tej misji tylko do pracy w naszych pijarskich szkołach czy parafiach. Oprócz edukacji i wychowania chcemy także towarzyszyć młodym w rozeznawaniu ich życiowego powołania” - mówi KAI o Recki.

Zakonnik wyjaśnia, że uruchomienie specjalnej infolinii jest propozycją adresowaną zwłaszcza do osób niezwiązanych ze środowiskiem pijarskim, bo uczniowie czy parafianie mają regularny dostęp do swoich duszpasterzy. „Każdy, kto rozeznaje swoje powołanie i szuka dla siebie drogi pokrywającej się z wolą Bożą, może do nas zadzwonić i zwyczajnie o tym opowiedzieć. Może podzielić się swoimi wątpliwościami, porozmawia, poprosić o modlitwę” - mówi o Recki.

Koordynator Pijarskiego Telefonu Powołaniowego zwraca uwagę, że dziś wielu młodych pozostaje samych z tematem rozeznawania powołania. „Wielu nie ma odwagi porozmawiać o tym z rodzicami, wielu nie może podzielić się swoimi wątpliwościami z katechetą czy wychowawcą, a wyjawienie swoich głęboko ukrytych w sercu pragnień kolegom czy rówieśnikom grozi nie tylko niezrozumieniem, ale czasem nawet wyśmianiem” - mówi o. Recki i dodaje, że między innymi z myślą o takich osobach startuje właśnie powołaniowa infolinia.

Pijarski Telefon Powołaniowy to obok Duchowej Adopcji Maturzysty, czasopisma „eSPe”, portalu www.mojepowolanie.pl, rekolekcji i dni skupienia kolejna z powołaniowych inicjatyw Zakonu Szkół Pobożnych. Przed październikowym Synodem Biskupów o młodzieży i rozeznawaniu powołania zakonnicy w swoich środowiskach duszpasterskich przeprowadzają szereg spotkań ze swoimi parafianami, uczniami i absolwentami szkół w ramach Pijarskiego Synodu Młodych.

Zakon Szkół Pobożnych powołał do istnienia św. Józef Kalasancjusz, który w 1597 r. założył pierwszą bezpłatną i powszechną szkołę podstawową w Europie. Pijarzy przybyli do Polski w 1642 r. Charyzmatem zakonu jest troska o nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży. Obecnie zakonnicy prowadzą szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łowiczu, Katowicach, Elblągu i Bolesławcu.

Szkoły pijarskie cenione są za jakość nauczania i formacji chrześcijańskiej uczniów. Swoje posłannictwo spełniają także przez prowadzenie świetlic opiekuńczych dla dzieci, działalność duszpasterską w parafiach (w Polsce i za granicą), formację nauczycieli, rodziców i współpracowników oraz przez działalność wydawniczą i rekolekcyjną służącą szczególnie dzieciom i młodzieży.