Rzecznik KEP o papieskim orędziu

Papież zaprasza, aby podejmować ryzyko i nie czekać, aż będziemy doskonali, by odpowiedzieć na powołanie - powiedział w opublikowanym na Twitterze nagraniu zapowiadającym 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

W czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, w Kościele katolickim rozpoczyna się 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Z tej okazji orędzie pod tytułem "Rozeznawać, żyć powołaniem Pana" skierował do wiernych papież Franciszek.

Jak przypomniał ks. Rytel-Andrianik, główne przesłanie papieskiego orędzia można streścić w trzech słowach: słuchać, rozeznawać i żyć.

"Papież zaprasza, aby podejmować ryzyko i nie czekać na dowolny czas, nie czekać, aż będziemy doskonali, by odpowiedzieć na powołanie. Zachęca, by nie przerażać się też naszymi ograniczeniami i grzechami, ale przyjąć z otwartym sercem głos Pana Boga" - wyjaśnił rzecznik episkopatu.

Jak powiedział, papież Franciszek "w sposób bezpośredni, charakterystyczny dla niego" pisze, że "radość Ewangelii, która otwiera nas na spotkanie z Bogiem i braćmi, nie może czekać na nasze opieszałości i lenistwo". "Nie dotrze do nas, jeśli pozostaniemy w oknie z wymówką, że wciąż czekamy na dogodny czas. Powinniśmy podejmować wybór, podejmować ryzyko, aby starać się jak najlepiej podejmować wolę Pana Boga w naszym życiu" - podkreślił ks. Rytel-Andrianik.

Zaznaczył, że papież prosił Matkę Najświętszą - "młodą dziewczynę z peryferii" - aby nam towarzyszyła na naszej drodze powołania.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania rozpocznie Tydzień Modlitw o Powołania. Jak co roku, do polskich parafii trafiły przygotowane specjalnie na ten czas materiały duszpasterskie.

Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. Wojciech Sadłoń poinformował PAP, że w 2017 r. 2163 kandydatów do kapłaństwa przygotowuje się w 42 strukturach diecezjalnych, w tym 730 na etapie studiów filozoficznych, 1310 studiów teologicznych oraz 123, którzy przerwali studia. Dodatkowo 256, którzy jeszcze nie rozpoczęli formacji, ale planuje wstąpić do seminarium diecezjalnego. Z kolei 727 kandydatów przygotowuje się we wspólnotach życia konsekrowanego - w zakonach.

Jeśli chodzi o zgromadzenia żeńskie czynne, to obecnie w kraju jest 18 tys. 195 sióstr w 104 instytutach. W ub.r. do postulatu zgłosiło się 211 kandydatek, zaś formację w nowicjacie kontynuuje 220.

W Polsce są też 83 żeńskie klasztory kontemplacyjne należące do 13 rodzin zakonnych. Żyją w nich 1303 mniszki, w tym najwięcej u karmelitanek (28 domów), bernardynek (9 domów) oraz klarysek od Wieczystej Adoracji (8 domów).