Aborcjonistki wystraszone?

Internetowe forum prowadzone, by pomagać matkom zabić ich nienarodzone dzieci, od kilku dni jest nieczynne. Oficjalnie z powodów technicznych ("Aktualizacja"). Zbiegło się to jednak w czasie z akcją Fundacji Pro - Prawo do Życia, której przedstawiciel złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przez moderatorki forum przestępstwa pomocnictwa przy popełnieniu aborcji.

Forum funkcjonowało pod adresem maszwybor.net. Jego moderatorki zdalnie asystowały przy dokonywaniu aborcji chemicznych. Jak piszą obrońcy życia, była wśród nich Justyna Wydrzyńska, znana z okładki "Wysokich Obcasów" z hasłem "Aborcja jest ok". - Podziemie aborcyjne, o którym mówią feministki, to nikt inny, jak one same - komentują.

Internetowe forum zawierało drastyczne opisy aborcji. Oto parę przykładów z archiwum Fundacji Pro: