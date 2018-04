PLL LOT odebrały pierwszy z sześciu samolotów typu Embraer 195

PLL LOT do końca sierpnia będą miały w swojej flocie dodatkowe sześć sztuk samolotów typu Embraer 195 mogących zabrać na pokład 118 podróżnych - poinformowała w poniedziałek spółka. Pierwszy z nich przyleciał już do Warszawy i od niedzieli z pasażerami wykonuje rejsy po Europie.

Leasingodawcą embraerów dla LOT-u jest spółka NAC, która udostępnia w sumie ponad 400 samolotów 70 przewoźnikom w 47 krajach.

Maszyna, która tafiła już do LOT, wcześniej wykonywała loty dla brazylijskiego przewoźnika Azul. Umowa z leasingodawcą przewiduje, że do końca sierpnia LOT powiększy flotę regionalną o kolejnych pięć samolotów typu E195. W sumie LOT będzie miał 12 takich maszyn.

LOT posiadał dotychczas sześć sztuk E195 w innej konfiguracji ze 112 fotelami dla pasażerów. Samoloty te obsługują trasy europejskie w siatce LOT-u, np. z Warszawy do Amsterdamu, Dusseldorfu, Frankfurtu i Monachium. Dodatkowo będą latały m.in. do Kopenhagi, Wiednia, Genewy, Zurychu, Lwowa, Kijowa i Rzeszowa.

"Inwestycje LOT-u we flotę regionalną to element strategii rentownego wzrostu na lata 2016-2020. Do 2020 r. zakładamy osiągnięcie ponad 10 mln przewożonych pasażerów rocznie. W tej sytuacji kluczowe jest, żeby móc ich dowozić w dogodnych godzinach z różnych części Europy do naszego hubu w Warszawie, do czego posłużą właśnie m.in. dodatkowe embraery" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki.

Jak wskazuje spółka, E195 jest największym z rodziny samolotów regionalnych koncernu Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica). Oprócz nich LOT posiada z rodziny tego producenta 12 Embraerów 175, które zabierają po 82 pasażerów, i sześć Embraerów 170 z 70 fotelami na pokładzie. Dwa spośród Embraerów 175 leasinguje od LOT polski rząd na potrzeby transportu VIP-ów.

LOT posiada dziś w swojej flocie 53 samoloty. Najnowszym z nich jest odebrany w marcu od Boeinga dreamliner w wersji 787-9, największy dotychczas w barwach LOT-u. W 2018 r. dołączy do niej 13 kolejnych maszyn: oprócz pięciu następnych Embraerów 195 będą to dwa Bombardiery Q400 w ramach leasingu krótkoterminowego, a oprócz tego maszyny fabrycznie nowe: trzy Boeingi 787-9 Dreamliner i trzy Boeingi 737 MAX 8.

LOT od początku 2016 r. ogłosił uruchomienie 57 połączeń, w tym bezpośrednie rejsy z Warszawy do Los Angeles, Newark, Seulu, Tokio i Singapuru, z Krakowa do Chicago, z Rzeszowa do Newark oraz z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago. W tym roku spółka ogłosiła uruchomienie siedmiu nowych tras z Warszawy do Billund, Hanoweru, Moskwy-Domodiedowa, Zaporoża, Skopje i Podgoricy oraz z Krakowa do Budapesztu.

W 2017 r. LOT przewiózł łącznie ponad 6,8 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 25 proc. w ciągu roku. Spółka zatrudnia prawie 3 tys. osób w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.