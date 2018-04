Kaplica św. Izydora - miejscem modlitwy za dzieci

Kaplica św. Izydora została wybudowana na miejscu rodzinnego domu patrona Madrytu. Tutaj spędził swoje dzieciństwo i młodość. Po śmierci ciało Izydora przez długi czas znajdowało się w kościele św. Andrzeja. Sama kaplica została wybudowana w drugiej połowie XVII w. 15 maja 1699 r. została otwarta w obecności króla Filipa IV i jego żony Marii Austriaczki. Sam budynek jest wspaniałym przykładem madryckiego baroku i mało znaną perłą architektury sakralnej. Kaplica i pobliski kościół zostały całkowicie zniszczone podczas hiszpańskiej wojny domowej. Odbudowa potrwała aż do początku lat ‘90 XX w. Kaplica pozostała jednak zamknięta dla wiernych. Otwierano ją jedynie 15 maja - w święto św. Izydora.

Z inicjatywy kard. Osoro teraz pozostanie otwarta przez cały rok. Ordynariusz archidiecezji madryckiej zaproponował też, aby rodzice mogli ofiarować św. Izydorowi swoje dzieci i prosić go o opiekę i wstawiennictwo. Pierwszej takiej uroczystości przewodniczył madrycki biskup pomocniczy. „Kiedy mówicie prawdę, uwielbiacie Boga. Zawsze kiedy dobrze się sprawujecie, to błogosławicie Boga. A kiedy uczycie się, to wypełniacie wolę Boga. Robiąc to wszystko sprawiacie, że Boże błogosławieństwo dociera do domu, do szkoły, do przyjaciół. Stajemy się nosicielami Bożego błogosławieństwa” - powiedział bp Santos Montoya do dużej grupy dzieci, które przybyły z rodzicami do patrona Madrytu. Od przyszłego roku uroczystość będzie miała miejsce 4 kwietnia, w dzień urodzin św. Izydora.