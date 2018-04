Warszawa: W niedzielę XIII Marsz Świętości Życia

Pod hasłem "Jestem za życiem!" w niedzielę 15 kwietnia ulicami Warszawy przejdzie XIII Marsz Świętości Życia. Jego uczestnicy jak co roku będą manifestować w obronie prawa do życia każdego człowieka.

W mediach społecznościowych marszowi towarzyszyć będzie hasztag #adOPCJA, tłumaczący, że każda kobieta, która spodziewa się dziecka, nie musi decydować się na aborcję, ale może urodzić i oddać dziecko do adopcji.

Marsz Świętości Życia - przypominają jego organizatorzy - jest demonstracją w obronie prawa do życia każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest narodzony czy nie. Konstytucja głosi, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”, ale gdy chodzi o nienarodzonych, rządzący wolą kierować się ideologią „kompromisu aborcyjnego” niż konstytucją.

Nazwa Marszu nawiązuje do Dnia Świętości Życia, obchodzonego 25 marca – w Święto Zwiastowania Pańskiego. Kościół w Polsce ustanowił taki dzień w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice "Evangelium Vitae" z 1995 r, ogłoszonej właśnie 25 marca.

Udział w Marszu jest zatem publicznym opowiedzeniem się po stronie życia. Jest też wyrazem radości z istnienia, rodziny i dzieci.

"Co roku Marsz Świętości Życia idzie z tym samym przesłaniem, że życie jest wartością najcenniejszą. Natomiast dla osób wierzących istnieje dodatkowa argumentacja: życie człowieka jest święte, bo jest darem Boga. Dlatego domaga się ono ochrony, opieki i szacunku od poczęcia do naturalnej śmierci" - wyjaśnia Beata Chojnacka z duszpasterstwa rodzin archidiecezji warszawskiej.

Manifestację poprzedzą Msze święte odprawione o godz. 11.00 przez kard. Kazimierza Nycza w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście i przez bp. Romualda Kamińskiego w katedrze Świętych Floriana Męczennika i Michała Archanioła na Pradze.

Następnie uczestnicy marszu zgromadzą się na Placu Zamkowym, by stamtąd wspólnie o godz. 12.40 wyruszyć Krakowskim Przedmieściem w kierunku bazyliki Świętego Krzyża. Tam nastąpi zakończenie Marszu Świętości Życia.

Co roku marsz uzupełnia akcja "Pielucha dla Malucha", czyli zbiórka pieluszek, mleka i kosmetyków dla niemowląt z prowadzonego przez archidiecezję warszawską Domu Samotnej Matki w Chyliczkach oraz prowadzonego przez warszawsko-praską Caritas Domu Samotnej Matki w podwarszawskiej Zielonce.

Wiele rodzin czeka w Polsce na możliwość adoptowania dziecka, jest też wiele rodzin gotowych przyjąć dziecko obarczone chorobą bądź niepełnosprawnością. Nie istnieje żadne logiczne uzasadnienie, aby dzieci te były pozbawiane życia w okresie życia płodowego.

Procedury adopcyjne są długie i żmudne. Podejmują się ich małżeństwa bezdzietne, mające problemy z płodnością, często po nieudanych próbach inseminacji i in vitro, doświadczające wewnętrznej żałoby z powodu niemożliwości bycia rodzicami biologicznymi. - Po tych nieudanych próbach sami mówią, że jednak Pan Bóg miał rację, że na nic te sztuczności. Widzą, że istnieje inna opcja - tłumaczy Zofia Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie.

Podkreśla też, że ośrodek adopcyjny nie jest miejscem, z którego dzieci są "dystrybuowane" do konkretnych par małżeńskich. - Jest to miejsce, w którym wiedząc o dzieciach potrzebujących rodzin, robimy wszystko, aby do tych rodzin one trafiły - wyjaśnia Zofia Dłutek.

Marsz z okazji Dnia Świętości Życia w Warszawie po raz pierwszy odbył się 25 marca 2006 r. z inicjatywy Lidii Klempis z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia przy współpracy Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej. W organizację Marszu włączyli się następnie studenci ze wspólnoty „Woda Życia”, a od 2011 Rycerze Jan Pawła II. W ostatnich latach w przygotowanie inicjatywy włączyło się wiele innych organizacji i ruchów.

Wśród warszawiaków, którzy wezmą udział w tegorocznym marszu: rodzin z dziećmi, młodzieży, członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, będą przedstawiciele różnych środowisk pro-life, w tym także siostry zakonne opiekujące się Oknami Życia - franciszkanki Rodziny Maryi oraz loretanki.

Zaproszeni zostali także przedstawiciele Domów Samotnej Matki w Chyliczkach i Zielonce, Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie oraz Katolickiego Ośrodka Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski.

Organizatorami marszu są archidiecezja warszawska i diecezja warszawsko-praska.