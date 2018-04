Bp Mazur: Bóg nie męczy się przebaczaniem

Biskup zachęcał, aby z odwagą zanurzyć się w miłosierdziu i wejść w tajemnicę tych ran Jezusa, która jest tajemnicą miłości miłosiernej. „Co za wspaniały dar. Aby go otrzymać trzeba zaufać, bo ufność jest tym naczyniem, którym czerpiemy Boże miłosierdzie” – wskazywał kapłan.

Dziś przypada 18. rocznica ustanowienia święta Bożego Miłosierdzia. „Zgromadziliśmy się tutaj w jednym Duchu z wiarą i ufnością w Boże Miłosierdzie. W Sercu Jezusa znajdujemy zbawienie, pokrzepienie, ożywienie. Miejmy tę świadomość, że Bóg nie męczy się przebaczaniem” – mówił biskup ełcki.

Ordynariusz wyraził zaniepokojenie, jak wielu ludzi ma problem z wiarą w Boga. Kapłan zwrócił uwagę, że świat, w którym żyjemy jest pełen nieufności. „Jesteśmy świadkami, że nie wszyscy przyjmują to przebaczenie jakim jest Boże Miłosierdzie. Wielu ludzi umiłowało bardziej ciemność aniżeli światło. Miłosierdzie Boże jest nieskończone! Grzech, który Jezus przyszedł zgładzić, może stracić swoją przygniatającą siłę i zniknąć z rzeczywistości tego świata, jeśli tylko świat złączy się z Nim i przyjmie Jego przebaczenie” – tłumaczył pasterz diecezji.

Biskup zwrócił uwagę, że to każdy z nas ma stawać się świadkiem Bożego Miłosierdzia w dzisiejszym świecie. „Okazywanie miłosierdzia innym jest równoznaczne z przekazywaniem darów Jezusa Zmartwychwstałego. Tylko człowiek wierzący, mocą Zmartwychwstałego jest zdolny podjąć misję dawania świadectwa o Zmartwychwstałym Chrystusie także pośród zagrożeń. Niech nasze spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym umocni naszą wiarę. Ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym zwycięża świat. Jest zdolny przemieniać dzisiejszy świat”– zapewniał bp Mazur.

Jako świadków Bożego miłosierdzia duchowny ukazał m.in. postać Sługi Bożego ks. Kazimierza Hamerszmita, którego obecnie trwa proces beatyfikacyjny. Ks. Hamerszmit, po doświadczeniach obozów koncentracyjnych w Dachau, swoim życiem świadczył o Miłości Miłosiernej. „Kapłan Miłosierdzia, zaufania i dobroci. Jednał człowieka z Bogiem. On ukochał konfesjonał”-mówił biskup Mazur.

Na diecezjalne uroczystości Miłosierdzia Bożego licznie przybyli wierni z Ełku i okolic. Tradycyjnie pieszo przybyli pielgrzymi z Prostek. Do sanktuarium pielgrzymowali dziś także nadzwyczajni szafarze Komunii św. oraz kandydaci na szafarzy. W diecezji ełckiej jest ok. 240 nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, którzy posługują w ponad stu parafiach.

Dzisiejszy odpust był poprzedzony Nowenną do Miłosierdzia Bożego. Od 30 marca, w ciągu dziewięciu dni modlili się i czuwali między innymi: pracownicy i wolontariusze Caritas, nauczyciele i wychowawcy, dzieci i młodzież, wspólnoty i ruchy katolickie diecezji, rodzice osób powołanych – kapłanów, sióstr zakonnych i seminarzystów.

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 r. papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.