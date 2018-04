Jasna Góra: Obrońcy życia apelują o pilne przyjęcie ustawy „Zatrzymaj aborcję”

Dziękczynienie za zatrzymanie w naszej Ojczyźnie postępów kultury śmierci i wprowadzenie polityki społecznej służącej życiu i rodzinie oraz modlitwa o wzmocnienie polskiego prawa chroniącego życie, to główne intencje 38. Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasnej Górze. Przedstawiciele ok. 60 wspólnot zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia apelują o pilne uchwalenie obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcję”.

Obrońcy Życia podkreślają, że agresja i ofensywa skrajnie feministycznych środowisk nie może usprawiedliwiać zaniechania działań na rzecz prawa do życia każdego człowieka, ani być pretekstem do zaniedbań w wychowywaniu i edukacji.

Prezes Federacji dr Paweł Wosicki podkreśla, że dziś nikt nie ma już wątpliwości, że człowiek żyje od poczęcia, ale wielkim problemem jest relatywizacja wartości życia. - Na początku zmagaliśmy się z tym, że w łonie matki jest nie człowiek, a zlepek komórek. Dziś nauka daje takie argumenty, że nikt nie ma już takich wątpliwości – zauważył dr Wosicki.

Podkreślił, że „przesunęła się argumentacja i to w bardziej niebezpieczną stronę”. - Mówi się tak: no może jest to człowiek, ale jak ma się urodzić chory, nieszczęśliwy, niechciany, to może nie powinien żyć. To nowe argumenty, które relatywizują życie ludzkie, a do czego to prowadzi, to historia pokazała – powiedział prezes. Zaznaczył, że „wartościowaniu życia ludzkiego na lepsze i gorsze trzeba się zdecydowanie przeciwstawiać”.

Odnosząc się do nieustannych i nieuchronnych przemian abp Wacław Depo, metropolita częstochowski podkreślał w kazaniu, że trzeba nam rozpocząć nowe zmagania kulturowe. - Po to, aby zdemaskować nowe niebezpieczeństwa pełzającej apostazji, która jest ateizmem sprzeciwiającym się Chrystusowej Ewangelii, a zarazem koncepcji człowieka, jego wzrastania we wspólnocie rodzinnej i w łasce sakramentalnego małżeństwa – mówił abp Depo.

Za Janem Pawłem II metropolita częstochowski przypominał, że dobro społeczeństw i własne, związane jest z dobrem rodziny. – W obecnym momencie historycznym, gdy rodzina jest przedmiotem ataków ze strony licznych sił, które chciałby ją zniszczyć lub przynajmniej zniekształcić, Kościół jest świadomy tego, że dobro społeczeństw i jego własne związane jest z dobrem rodziny – powiedział kaznodzieja.

Abp Depo zaznaczył również, że „rodziny winny zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny, ale by je popierały i pozytywnie ich broniły”. - W tym sensie rodziny winny coraz lepiej sobie uświadamiać własną rolę współtwórców tak zwanej polityki rodzinnej oraz podejmować odpowiedzialność za przemianę społeczeństwa, w przeciwnym razie one pierwsze padną ofiarą tego zła, na które patrzyły obojętnie – mówił metropolita częstochowski. Jak dodał, „jako ludzie wierzący winniśmy brać to ostrzeżenie bardzo poważnie i aktywnie oraz z wielką odwagą promować i bronić rodziny chrześcijańskiej, albowiem rola rodziny i formacji rodzinnej wydaje się nie do przecenienia”.

Obrońcy Życia apelują do polityków o odwagę i zdecydowanie w stanowieniu prawa służącemu życiu. Do dziennikarzy i osób odpowiedzialnych za środki masowego przekazu o publikację materiałów afirmujących życie, pokazujących prawdę o tragicznych następstwach aborcji i rzetelne ukazywanie problematyki pro-life. Do lekarzy i pracowników służby zdrowia - o nie uleganie presji i kierowanie się sumieniem, a do wszystkich - o nie uleganie zniechęceniu i konsekwentne upominanie się o prawo do życia dla każdego, bez wyjątków.

Wielkim wyzwaniem stojącym przed obrońcami życia w Polsce jest kompleks spraw związanych z rozwijającą się dynamicznie technologią in vitro. Chodzi tu o uświadomienie skutków, tej procedury. Chodzi też o zmiany w podejściu do rodzicielstwa, bo dziecko coraz częściej jest traktowane nie jako dar i osoba, ale jako towar i sposób na zaspokojenie własnych potrzeb. Dlatego w związku z coraz powszechniejszą praktyką finansowania zabiegów in vitro z budżetu samorządów obrońcy życia apelują do rządzących o prawne zablokowanie możliwości wydatkowania pieniędzy podatników na ten cel.

Obrońcy Życia zachęcają, by zbliżające się Święto Zwiastowania i Wcielenia i przypadający w tym terminie Dzień Świętości Życia, w tym roku 9 kwietnia, był czasem szczególnej troski o dar życia i okazją do głoszenia prawdy o człowieczeństwie wszystkich istot ludzkich od momentu ich poczęcia i zdecydowanego upominania się o respektowanie przyrodzonego prawa do życia, które obecnie jest naruszane szczególnie w stosunku do dzieci prenatalnie chorych i dzieci poczętych metodą in vitro.