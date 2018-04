Czy w piątek Oktawy Wielkanocy obowiązuje post?

Od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Miłosierdzia przeżywamy osiem dni z rzędu w randze uroczystości, co oznacza, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych nie obowiązuje.

W kwestii postu piątkowego funkcjonuje ogólna zasada, że uroczystość znosi post i wstrzemięźliwość (zob. kan. 1251: „Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.” – Kodeks Prawa Kanonicznego).

W Oktawie okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedna uroczystość, jako dzień najradośniejszy. Dni oktawy Wielkanocy traktowane są jako uroczystości. . Innymi słowy – nie przyjmują one niejako dodatkowych świąt czy wspomnień, jak to jest w przypadku oktawy Bożego Narodzenia.

Dlatego też w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek. Teksty liturgiczne i biblijne wszystkich dni oktawy Wielkanocy nawiązują bezpośrednio do wydarzenia zmartwychwstania Jezusa i jego konsekwencji dla nas. Znajdujemy także wyraźne odniesienia do sakramentu chrztu i tego co staje się udziałem każdego ochrzczonego.