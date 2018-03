Jasna Góra: Cudowny Obraz Matki Bożej już po konserwatorskim przeglądzie

Zakończył się doroczny przegląd konserwatorski Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. - Stan wiekowej już Ikony, która doświadczyła w historii wiele, jest bardzo dobry - przekonują konserwatorzy.



- Największym wyzwaniem jest wyjęcie Obrazu i pierwsze oględziny - podkreśla prof. Krzysztof Chmielewski, który od 19 lat, wspólnie z prof. Wojciechem Kurpikiem, dokonuje konserwatorskiego przeglądu.





Jak podkreśla konserwator to ustabilizowanie było możliwe, dzięki stworzeniu w bezpośredniej bliskości Obrazu, stałej wilgotności powietrzna wzbogaconego azotem. To sprawia, że drewniana deska, na której namalowany jest wizerunek Jezusa i Maryi, zbyt mocno nie zmienia swej objętości i odspojeń warstw malarskich jest mało.Zanim Obraz Matki Bożej poddany zostanie konkretnym zabiegom dokonuje się bardzo delikatnego oczyszczenia go z kurzu. Dzięki umieszczeniu w specjalnej kasecie, znacznie zmniejszyła się jego ilość, co stanowi dodatkowy walor, bo w kurzu znajduje się wiele szkodliwych dla tego dzieła sztuki mikroorganizmów.