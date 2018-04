Świeckim okiem

Kiedy w naszym otoczeniu ktoś umiera, mówimy sobie: „No tak, zmartwychwstanie…Kiedyś…”. Śmierć staje się dla nas faktem nieodwracalnym. Jeśli czytamy dziś o tym, co wydarzyło się trzeciego dnia, to możemy przeczytać to na dwa sposoby: „z martwych wstanie” lub „z mar Twych wstanie”. Oba mówią tak naprawdę o rozpoczęciu nowego życia. Życia opartego na zaufaniu. O wyjściu z jakiejś mrocznej sytuacji naszego bytowania do nadziei… Najważniejsze jest jednak, jak zrozumiemy to sercem, czy pojmiemy, co wielkiego się dokonało. Bo owoce tego Zwycięstwa zostały dane nam darmo, z Bożą łaską, na zawsze! Warto to przyjąć. Dopiero kiedy otworzymy nasze serca, będziemy podobni do Jana, który ujrzał i uwierzył…