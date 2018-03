Prawie 20 tys. osób potwierdziło w ciągu jednej doby udział w wydarzeniu „Biały piątek”

Organizatorzy akcji zachęcają, by wyrażać swoje poparcie dla ochrony życia: "W piątek 23 marca Nieziemskie Kobiety zakładają białe ciuchy. Cokolwiek znajdzie się w szafie! Czekamy na Wasze zdjęcia z hasztagiem #białypiątek. O godz. 15 modlimy się Koronką w intencji ochrony życia. Dołącz do nas!" - Tak brzmi opis wydarzenia, którego pomysłodawcami są jedna z fanek profilu Kobieta Nieziemskich Obyczajów, Iwona Szymczak oraz redaktor portalu Stacja7, Otylia Brendel.

Zaczęło się od prostej prośby w grupie modlitewnej, żeby pomodlić się za te wszystkie kobiety, które chcą brać udział w Czarnym Proteście i manifestować przeciw życiu. Celem akcji jest jednak przede wszystkim duchowe wsparcie dla matek oczekujących dzieci i poparcie dla ruchów pro-life.

- My, kobiety, mamy dobro wyryte w naszym DNA. Mamy w sposób wyjątkowy zakodowaną miłość w sercu, właściwą tylko nam. Wszystkie bez względu na to czy uważamy, że zostałyśmy tak obdarowane przez Boga, naturę, czy jakiś inny byt – zaznacza Aneta Liberacka, redaktor naczelna Stacja7, w tekście wspierającym „Biały piątek”. Ten dzień nie musi budzić agresji. A propozycja modlitwy powinna zachęcić do wyciszenia emocji.

Wydarzenie można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/events/177262343081529/