Donald Trump chce spotkania z Andrzejem Dudą w tym roku

Szczerski pytany w radiowej Jedynce, czy trwają "zabiegi", żeby w maju w Stanach Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, odparł: "Nie". Prezydent będzie przebywał w maju w USA w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

"My złożyliśmy - tak jak to się dzieje zwykle w dyplomacji - zapytanie o wolę spotkania dwustronnego polsko-amerykańskiego. Odpowiedź była pozytywna: +tak, chcemy spotkania dwustronnego (...) w terminie, który będzie uzgodniony+" - poinformował. Jak zaznaczył, "trwają zabiegi", aby "ustalić odpowiedni dla obu prezydentów tegoroczny harmonogram spotkań".

"W Waszyngtonie usłyszałem, że jest wola ze strony prezydenta Trumpa, żeby spotkanie z prezydentem Polski odbyło się w tym roku i teraz szukamy kalendarzowego terminu" - wskazał Szczerski.

Tłumaczył, że termin majowy został "wyprowadzony" przez dziennikarzy. "On wiąże się z tym, że prezydent będzie w Stanach Zjednoczonych w maju (...) i będzie miał spotkanie duże z Polonią w Chicago" - powiedział szef gabinetu Dudy.

Szczerski był też pytany, czy Kancelaria Prezydenta jest zaangażowana w rozmowy i poprawę relacji z Izraelem, które pogorszyły się po uchwaleniu nowelizacji ustawy o IPN. Poinformował, że Kancelaria "pracuje" nad wizytą prezydenta Izraela Reuvena Riwlina w Polsce. "To jest nasze dzisiaj główne zadanie w tym dialogu polsko-izraelskim, bo to już za kilka tygodni, w połowie kwietnia Marsz Żywych w Auschwitz Birkenau. Potem spotkanie prezydentów w Oświęcimiu" - podkreślił Szczerski. Jak dodał, jest też "sygnał", że prezydent Izraela chce ze sobą "przywieźć większą delegację, także rządową".

"To oznaczałoby rzeczywiście powrót do tych kontaktów na najwyższym szczeblu, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. To byłby bardzo ważny sygnał" - ocenił szef gabinetu prezydenta.

Marsz Żywych w tym roku odbędzie się 12 kwietnia.

Również rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński zapowiedział w poniedziałek, że spotkanie prezydentów Polski i Izraela być może odbędzie się przy okazji Marszu Żywych, gdy izraelski prezydent Reuven Riwlin będzie w Polsce.

Marsz Żywych przejdzie trzykilometrowym szlakiem od bramy głównej byłego niemieckiego obozu Auschwitz I do byłego Auschwitz II-Birkenau, gdzie przy ruinach największych krematoriów odbędzie się ceremonia upamiętniająca ofiary Zagłady. W tym roku wydarzenie przypada w 30. rocznicę pierwszego marszu. Uroczystość tradycyjnie przypada w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady (Jom Ha-Szoa), którego data w kalendarzu gregoriańskim jest ruchoma.