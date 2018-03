Oferta nieziemska

W pierwszą „niehandlową” niedzielę Polacy masowo ruszyli na spacery, na wycieczki, do kin i na place zabaw. „Zupełnie na zmianach nie zyskał Kościół” – napisali w „Wyborczej”.

Ale chwileczkę. Co niby Kościół miał zyskać? Ludzi, którzy z nudów wybraliby Mszę św.? Nawet gdyby gdzieś do kościoła faktycznie naszło wielu takich delikwentów, rychło stwierdziliby, że w kościele nudzą się jeszcze bardziej. Byliby z nich nie lepsi wyznawcy od tych, którzy z palmami wiwatowali na cześć Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. A raczej gorsi, bo tamci jednak znali Jezusa, słyszeli o Jego dziełach i chyba szczerze wołali „Hosanna!”. Współcześni turyści z Drogi pod Regałami byliby bardziej zainteresowani selfie z osłem niż wiwatami na cześć jeźdźca.

Ograniczenie handlu niedzielnego jest znakomitą rzeczą z wielu względów, ale to nie jest sposób Kościoła na zmniejszenie konkurencji. Bo też nie o to chodzi. Kościół nie rywalizuje z żadną firmą usługową ani w ogóle z jakąkolwiek ziemską instytucją. Gdyby próbował ścigać się na atrakcyjność doczesnej oferty, nie wygrałby z żadnym supermarketem ani nawet z pierwszą lepszą knajpą. Jeśli gdzieś ludzie Kościoła chcą w taki sposób „ewangelizować”, przypominają lekarza, który reklamuje swoje usługi, tańcząc i śpiewając.

To nie ta kategoria, a nawet nie ta rzeczywistość. Kościół startujący w ziemskich konkurencjach nie ma szans. Zawsze byłby amatorem i tylko by się ośmieszył ambicjami dorównywania temu światu.

Są, owszem, miejsca, gdzie takie zjawisko występuje, ale tam przestają występować wierni.

I nic dziwnego, bo nie przychodzi się do kościoła ZAMIAST. Nie przyjmuje się Komunii zamiast śniadania, nie słucha się słowa Bożego w miejsce koncertu ani nie całuje się krzyża dlatego, że się wcześniej pocałowało klamkę w sklepie.

Kościół ma zupełnie inną ofertę – nieziemską. Tego nie ma nikt na świecie. Ba, Kościół ma rzeczy, których nawet w zaświatach nie mają. Uderzyło mnie to, gdy czytałem „Dzienniczek” św. Faustyny. Święta zapytała kiedyś serafina, który przyniósł jej Komunię, czy by jej nie wyspowiadał. „A on mi odpowiedział: Żaden duch na niebie nie ma tej władzy” – pisze Faustyna.

Problem rodzi się tam, gdzie posiadacze tak ogromnej władzy w ogóle z niej nie korzystają – tam, gdzie Mszę św. traktuje się jak uciążliwą ceremonię, gdzie zamiast Najświętszego Sakramentu ludzie adorują siebie, gdzie spowiedź uznaje się za „traumę” i usuwa się konfesjonały. Tam powstaje próżnia, a natura takowej nie znosi. W puste miejsce wchodzi więc oferta tego świata. Ludzie Kościoła nie uratują tu niczego poszukiwaniem jeszcze lepszej ziemskiej oferty, choćby i lekko skropionej wodą święconą.

Trzeba wrócić do Jezusa i przyjąć Jego nieziemską ofertę z Krzyża. Kościół nie ma nic innego. A świat nie ma nic lepszego.