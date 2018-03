Abp Skworc na pogrzebie kard. Lehmanna

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc uczestniczy dziś w pogrzebie kard. Karla Lehmanna. O godz. 14.15 z kościoła seminaryjnego w Moguncji wyruszy orszak pogrzebowy z trumną kard. Lehmanna do katedry, gdzie zostanie odprawiona Msza św. za Zmarłego. Bezpośrednio po Mszy św. trumna zostanie złożona w krypcie grobowej biskupów mogunckich.

Kilka dni wcześniej Metropolita Katowicki napisał słowa wdzięczności za jego posługę w Kościele.

Abp Skworc wspomina kard. Lehmanna jako „dobrego pasterza, wielkiego teologa, społeczny autorytet, mający od wielu lat wpływ na aktywność Kościoła u naszych zachodnich sąsiadów i na niemieckie społeczeństwo”.

Arcybiskup przypomina, że kard. Karl Lehmann przyczynił się do powstania dzieła pomocy katolikom na Wschodzie – Renovabis, „które po dzień dzisiejszy zabezpiecza egzystencję i rozwój wielu Kościołów lokalnych w krajach Europy Wschodniej”.

Metropolita katowicki przypomina także, jego zaangażowanie w Sobór Watykański II. Zdaniem abp Skworca warto także podkreślić medialne zaangażowanie kard. Lehmanna, który „każdą medialną okazję wykorzystywał, aby wyjaśniać i informować”. – Cieszył się ogromnym autorytetem moralnym a Jego wypowiedzi miały głęboki wpływ nie tylko na Kościół, również na niemieckie społeczeństwo. W tej przestrzeni Jego brak będzie szczególnie zauważalny – podkreśla abp Wiktor Skworc.

Jak zauważa metropolita katowicki, nie sposób pominąć zaangażowania kard. Lehmanna w dzieło pojednania między narodami polskim i niemieckim. Był także zaangażowany w ruch ekumeniczny – Był człowiekiem, księdzem i biskupem otwartego dialogu, dążącym w ekumenicznym dialogu ku jedności chrześcijan – czytamy w słowie abp. Skworca.

Arcybiskup wspomina także relacją śp. Kardynała do osoby papieża Polaka. – Interesował się recepcją nauczania papieża Jana Pawła II w jego Ojczyźnie i wyrażał autentyczną radość, że Kościół w Polsce z tak wielkim szacunkiem przyjął Jego następcę, papieża Benedykta XVI i Jego nauczanie.

Kard. Karl Lehmann urodził się w 1936 r. W 1963 r. przyjął w Rzymie święcenia kapłańskie. W 1983 roku został mianowany biskupem Moguncji. Przez blisko 21 lat (do 2008) pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec. W lutym 2001 papież Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. Zmarł 11 marca 2018 roku w Moguncji.