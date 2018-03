Wymowna data debaty nad zakazem aborcji eugenicznej

Data jest wymowna, ponieważ 21 marca to Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. To właśnie ta wada genetyczna jest przyczyną ponad jednej trzeciej wszystkich aborcji eugenicznych w Polsce. Niestety zwłoka w pracach komisji powoduje, że średnio co osiem godzin kolejne niewinne dziecko w okrutny sposób traci życie. Od złożenia projektu w Sejmie 30 listopada 2017 roku aborterzy zabili już ponad 300 bezbronnych maleństw. Odpowiedzialność za zabijane dzieci jest w rękach wszystkich członków komisji, którzy mają możliwość zgłoszenia i przegłosowania wniosku formalnego o dopisanie projektu #ZatrzymajAborcję do harmonogramu prac komisji.

Posłowie muszą wiedzieć, że ich wyborcy chcą dalszego procedowania ustawy #ZatrzymajAborcję. Pod linkiem http://www.twojepetycje.pl można podpisać petycję do członków Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o niezwłoczne podjęcie prac nad ustawą ratującą dzieci niepełnosprawne przed śmiercią z rąk aborterów.