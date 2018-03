Caritas Polska: Rusza zbiórka żywności pod hasłem „Tak, Pomagam!”

Już czternastą zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, Pomagam!” organizuje Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi przed Świętami Wielkanocnymi. Zbiórki odbędą się 9 i 10 marca w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce. W poprzedniej zbiórce świątecznej w grudniu w ok. 2,3 tys. sklepów zebrano ok. 500 ton żywności, która trafiła do 50 tys. samotnych rodziców, bezdomnych, chorych i rodzin wielodzietnych.