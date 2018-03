Dziś Dzień Kobiet

Prezydent złożył Polkom w Dzień Kobiet życzenia "pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, optymizmu i wytrwałości, spełnienia marzeń i realizacji planów".

W ocenie głowy państwa, obchodzone w tym roku stulecie odzyskania niepodległości oraz ustanowiony przez Sejm RP Rok Praw Kobiet - w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych - "to szczególnie dobre okazje, aby wyrazić uznanie i szacunek polskim kobietom za ich dokonania, siłę, a zarazem wrażliwość, i podziękować za całe dobro, jakie od Pań otrzymujemy".

Prezydent Duda podkreślił, że współczesne Polki z sukcesem podejmują się wyzwań zawodowych. "Rośnie liczba Pań w wojsku i służbach mundurowych. Coraz więcej Polek odnosi sukcesy w biznesie, realizuje swoje pasje w zawodach technicznych i w sferze publicznej. To nieoceniona wartość, a zarazem wielkie zadanie, by wspierać kobiety w dążeniu do rozwoju i samorealizacji" - napisał prezydent.

"Jednocześnie niezwykle ważne i zasługujące na wielki szacunek jest niezmienne zaangażowanie Pań w życie rodzinne. Najczęściej to właśnie Panie biorą na siebie największą część odpowiedzialności za wychowanie dzieci, za opiekę nad osobami starszymi. Obowiązkiem państwa, naszym obowiązkiem, jest wspomagać ten wysiłek, dawać oparcie polskim kobietom i polskim rodzinom, dla dobra nas wszystkich" -zapewnił.

"Z okazji dzisiejszego Święta raz jeszcze składam wszystkim Paniom życzenia wszystkiego, co najlepsze" - zakończył Andrzej Duda.