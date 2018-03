Widok cierpienia niewinnych dzieci porusza, obrazuje zło wojny. W agencji prasowej pod tą samą datą, 4 marca, są zdjęcia z manify. Na nich – kobiety z napisami „Aborcja jest OK”. Nie wiadomo, które z tych dwóch zdjęć bardziej świadczy o tym, jak chory jest nasz świat, jak bardzo potrzebuje zbawienia. „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,16).