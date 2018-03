Członek ISIS zatrzymany przez ABW

Do Sądu Okręgowego w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciw zatrzymanemu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Mouradowi T., podejrzanemu o terroryzm i udział w międzynarodowej organizacji terrorystycznej - Państwie Islamskim - dowiedział się PAP.

Tajne śledztwo w sprawie Marokańczyka podjęto we wrześniu 2016 r. - wtedy też zatrzymano go w Polsce, a akt oskarżenia przesłano do sądu w połowie lutego 2018 - wynika z uzyskanych w środę przez PAP informacji.

T. postawiono m.in. zarzut udziału w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym - międzynarodowej organizacji terrorystycznej określanej jako Państwo Islamskie (ISIS, Daesh). Jej celem jest zastraszenie obywateli krajów Unii Europejskiej. Według śledczych T. pełnił rolę zwiadowcy Abdelhamida Abbaouda podejrzewanego o organizowanie zamachów w Paryżu 13 listopada 2015 r. oraz o organizację zamachu na pociąg THALYS relacji Amsterdam - Paryż.

Abbaoud został zabity przez francuską policję w zasadzce w Saint Denis 18 listopada 2015 r. Abbaoud wielokrotnie występował w materiałach propagandowych ISIS, miał zajmować się wysyłaniem bojowników i zwiadowców do krajów Europy Zachodniej oraz młodych muzułmanów na szkolenia wojskowe w Syrii. Szkolenia te miały być połączone z indoktrynacją religijną.

Zatrzymany w Polsce T. miał zbierać i przekazywać Abbaoudowi informacje z trasy, którą poruszał się po Europie. Od zatrzymania przez delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach przebywał w areszcie, systematycznie wydłużanym przez sąd na wniosek nadzorującego śledztwo ABW śląskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział PAP, że jest to jedna z pierwszych spraw w Polsce przeciw bojownikowi ISIS, zakończona aktem oskarżenia i postawieniem przed sądem osoby współpracującej z tak ważnym przedstawicielem Państwa Islamskiego.

"Postępowanie w tej sprawie było bardzo trudne dowodowo - prowadzący śledztwo wykonywali osobiście czynności na terenie wielu krajów Unii Europejskiej. Przy zbieraniu materiału dowodowego korzystano też z ustaleń organów wymiaru sprawiedliwości państw UE dotyczących działalności ISIS" - powiedział PAP Żaryn potwierdzając skierowanie aktu oskarżenia.