Tatry po męsku - przygoda z Bogiem w górach

Tatry po męsku to inicjatywa, która łączy potrzeby duchowe z pasją chodzenia po górach. To trzydniowe wyjazdy w polskie Tatry, podczas których uczestnicy nie tylko wspólnie ruszają na szlak, ale tez przeżywają Mszę Świętą, modlitwę, mają też czas na spowiedź czy rozmowę z księdzem. Wyjazdy są adresowane do trzech grup docelowych: młodych mężczyzn od 18 do 29 roku życia, mężczyzn od 21 lat wzwyż oraz ojców z synami. Pomysł zrodził się kilka lat temu w głowie Mirosława Banacha - alpinisty z Wodzisławia Śląskiego:

– Ten pomysł stopniowo ewoluował. Zaczęło się od jednego wyjazdu w roku - mówi Mirek - Na to, żeby to było coś cyklicznego, wpadliśmy z czasem. Pamiętam, że podczas jednego z wyjazdów byliśmy na Mszy na Krzeptówkach i akurat homilię miał ks. Pawlukiewicz. Zapytał wtedy „gdzie są ci mężczyźni, którzy chodzą po Tatrach jak Jan Paweł II z różańcem w ręku?”. Kolega zażartował, że chyba trzeba zawołać, że tutaj. Ale właśnie wtedy zapragnąłem, żeby dać pozytywna odpowiedź na to pytanie – dodaje.

"Tatry po męsku" mają swojego stałego duszpasterza - ks. Bogdana Kanię - odpowiedzialnego też w archidiecezji katowickiej za Nową Ewangelizację. W każdym wyjeździe uczestniczy ksiądz, ale stronę logistyczno-materialną przygotowuje zespół osób świeckich.

- Te wyjazdy są dla mnie świetnym przykładem tego jak powinna wyglądać współpraca świeckich i księży – podkreśla ks. Bogdan. W tej formie wyjazdów szczególnie mocne wrażenie robi na nim siła świadectwa na szlaku i doświadczenie wspólnej modlitwy na zakończenie dnia.

Szczególną propozycja są turnusy adresowane dla ojców z synami. To wyjątkowy czas, w którym ojcowie i synowie spędzają ze sobą czas wspólnych górskich zmagań umacniając relacje między sobą.

Aby wziąć udział w w "Tatrach po męsku" nie trzeba być wytrawnym turystą. Trasy są dobierane pod katem możliwości uczestników - najczęściej grupa jest dzielona na dwie podgrupy, gdzie uczestnicy mają możliwości trasy zwykłej lub bardziej ambitnej.

Zapisy na tegoroczne turnusy ruszają 1 marca, więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Tatrypomęsku.pl lub facebookowej projektu.

Zobacz film o "Tatrach po męsku":

TATRY PO MĘSKU

Tatry Po Męsku