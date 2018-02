Wywiad rzeka z papieżem "Bóg jest młody"

Książka ukaże się na pięć dni przed Światowym Dniem Młodzieży, obchodzonym w Niedzielę Palmową, w tym roku na szczeblu diecezjalnym. W ręce czytelników trafi dwa lata po wywiadzie z Franciszkiem "Miłosierdzie to imię Boga", przygotowanym z okazji Roku Świętego.

Nowa inicjatywa wydawnicza stanowi wprowadzenie do synodu biskupów w Watykanie, który będzie poświęcony młodzieży.

Wywiad rzekę z papieżem zapowiedziało włoskie wydawnictwo Piemme, którego nakładem ukaże się książka. Oficyna ta ma też światowe prawa do jej publikacji. Autor rozmowy to 32-letni dziennikarz i pisarz Thomas Leoncini, współpracownik mediów w kilku krajach, który między innymi napisał wspólnie z Zygmuntem Baumanem książkę "Nati liquidi" ("Płynne pokolenie").

Wydawca poinformował, że w książce Franciszek zwraca się do młodzieży z całego świata, zarówno tej związanej z Kościołem, jak i będącej poza nim. Papież apeluje o budowę mostów dialogu między pokoleniami po to, by dokonać dogłębnej odnowy społecznej - zapowiedziano. W rozmowie Franciszek mówi, że współcześni młodzi ludzie są "wielkimi odrzuconymi" obecnych niespokojnych czasów i wskazuje, że muszą oni odgrywać pierwszoplanową rolę.