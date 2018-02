Ile urodziło się dzieci w styczniu?

"Mamy dane w oparciu o bazę PESEL, które mówią, że urodziło się 34,2 tys. dzieci, a więc w przybliżeniu tyle, ile w tym samym czasie w ubiegłym roku. A więc nie ma żadnych spadków" - powiedziała Rafalska.

Zwróciła uwagę, że należy pamiętać, iż w ubiegłym roku zanotowano istotny wzrost liczby urodzeń w porównaniu do poprzednich lat. "Pewnie (w tym roku - PAP) nie będzie bicia rekordów, ale jeśli utrzymają się te wzrosty, to będzie dobrze" - oceniła minister. Dodała, że dane na podstawie PESEL-u w ostatnich dwóch latach były zbliżone do tych, które podaje GUS. Według Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2017 r. urodziło się 34,2 tys. dzieci.

Pytana, co może skłonić Polaków do posiadania większej liczby dzieci, Rafalska odpowiedziała: "Od dawna kusi mnie wprowadzenie zachęty, która skłaniałaby rodziców, by szybciej podejmowali decyzję o narodzinach drugiego dziecka. Nad takim rozwiązaniem chcielibyśmy pracować". Zaznaczyła jednak, że nie podjęto jeszcze konkretnej decyzji w tej sprawie. "Analizujemy taką zachętę" - dodała.

Chodzi o tzw. premię za urodzenie drugiego dziecka. Takie rozwiązanie stosuje jeden ze skandynawskich krajów. Tam przyznawana jest tzw. premia za szybkość - jeśli kolejne dziecko urodzi się w ciągu 30 miesięcy od urodzenia poprzedniego, urlop rodzicielski można wydłużyć nawet o rok.

Zdaniem Rafalskiej, największą zachętą do posiadania większej liczby dzieci, "może nawet większą niż +program 500 plus+", będzie program "Mieszkanie plus". "Jeżeli będzie dobrze ułożony system dopłat, albo mocno poprawiona zostanie dostępność wynajmu mieszkań o niewysokim czynszu, to będzie oferta dla młodych ludzi z rodzinami" - powiedziała. Podkreśliła, że na decyzję o posiadaniu dziecka może wpłynąć także dobra sytuacja na rynku pracy, w tym rosnące wynagrodzenia oraz zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi.

GUS podał, że w 2017 r. urodziło się 403,1 tys. dzieci, czyli o 20,8 tys. więcej niż w 2016.