Ekspert: Zmasowana antypolska kampania w mediach społecznościowych

Antypolska kampania w mediach społecznościowych to największa tego typu akcja w tym tygodniu - powiedział w środę PAP Kamil Basaj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dodał, że nastąpiła masowa dystrybucja, która przypisuje Polsce odpowiedzialność za Holocaust.

Jak powiedział PAP kierownik projektu INFO OPS w Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń Kamil Basaj w mediach społecznościowych od wtorku pojawiły się dwie kampanie, które "negatywnie obrazują Polskę w kontekście wydarzeń związanych z ustawą o IPN".

"Akcje promowane są w sieci społecznościowej natomiast nie wiadomo jakie obiekty zaangażowane są w ich dystrybucję" - poinformował. Dodał, że są one promowane głównie w Stanach Zjednoczonych.

"Pierwsza kampania pojawiła się w mediach społecznościowych anglojęzycznych we wtorek. Był tam promowany hasztag <<polishdeathcamps>> (z ang. polskie obozy śmierci - PAP). Nastąpiła masowa dystrybucja, która przypisywała Polsce odpowiedzialność za Holocaust. Nie była ona opatrzona żadnym linkiem, żadnym filmem" - powiedział Basaj.

Pytany o skalę zjawiska wskazał, że "pomiarowanie nie zostało jeszcze zakończone". "Z tego co widziałem wczoraj na mierniku to była to największa kampania przynajmniej tego tygodnia" - dodał.

Z kolei w środę - jak relacjonował - dystrybuowany jest film, który "zawiera twierdzenie jakoby Polska negowała Holocaust". "Nie ma w nim odniesienie do <<polskich obozów zagłady>>" - zaznaczył.

Ocenił, że "obie te kampanie się wpisują w zbieżną narrację, natomiast, na chwilę obecną, nie mają ze sobą związku technicznego".

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń ma na celu uświadamiać o zagrożeniach teleinformatycznych, a także reagować na przypadki naruszania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Jest to projekt badań i przeciwdziałania manipulacji środowiskiem informacyjnym.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".