Świeckim okiem

Wydarzenie z krainy Moria stawia przede mną dzisiaj pytania o granice mojego zaufania Panu Bogu – czy jestem gotowy poświęcić dla Niego wszystko, co posiadam? Praojciec Abraham był gotowy złożyć w ofierze swego pierworodnego syna. Czy jestem w stanie poświęcić dla Boga moje plany i czas? Moją młodość i wszystkie dobra materialne, które posiadam? Pan Bóg zachęca mnie dzisiaj osobiście do złożenia tych wszystkich spraw Jemu, obiecując w zamian obfite błogosławieństwo i łaski. Ofiara Abrahama przypomina mi także o ofierze Baranka – Chrystusa, który, podobnie jak starotestamentalny baranek złożony na ołtarzu zamiast Izaaka, złożył siebie w ofierze na krzyżu za moje grzechy, abym mógł dostąpić życia wiecznego. Bądźmy gotowi udzielać odważnej odpowiedzi: „Oto jestem” na każde wezwanie Boga, zamieniajmy swoje ziemskie plany na Jego doskonały, dostosowany indywidualnie do naszej osoby plan. Tylko w Panu odnajdziemy pełnię szczęścia, realizację swojego powołania i wieczne zbawienie!