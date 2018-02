Zwycięstwo Kamila inspiruje. W życiu ogólnie chodzi o to, by latać wysoko, a ostatecznie trafić na podium, czyli do nieba. Św. Paweł przypomina dziś: „jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31). Sami nie wygramy życia, ale jeśli uchwycimy się mocno Chrystusa, zalecimy daleko. I wygramy sporo. Właściwie wszystko.