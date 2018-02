Jest nominacja nowej ambasador USA w Polsce

Trzyletnia kadencja obecnego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Paula Jonesa upływa we wrześniu.

Georgette Mosbacher (panieńskie nazwisko Paulsin) urodziła się 16 stycznia 1947 roku w miejscowości Highland w stanie Indiana. Georgette jest najstarsza z czworga rodzeństwa; po śmierci ojca George'a Paulsina, który zginął wypadku samochodowym, kiedy Georgette miała zaledwie 7 lat, zajmowała się swoim młodszym rodzeństwem - dwiema siostrami i bratem. Jej matka aby zarobić na utrzymanie rodziny musiała podjąć pracę.

Georgette po ukończeniu studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Indiana pierwszą pracę otrzymała w agencji reklamowej w Chicago.

Swoją długoletnią, pełną sukcesów karierę w amerykańskim biznesie rozpoczęła w roku 1987, wykupując podupadającą firmę kosmetyczną La Prairie; mimo kłopotów finansowych spółki Mosbacher udało się samodzielnie zgromadzić fundusze na zakup La Prairie.

Po wprowadzeniu licznych zmian, dzięki którym firma znów zaczęła przynosić zyski, Mosbacher sprzedała La Prairie z dużym zyskiem niemieckiej korporacji Beiersdorf.

Obecnie pani Mosbacher jest prezes i dyrektor wykonawczą założonej przez siebie firmy doradczej i marketingowej Georgette Mosbacher Enterprise.

Mosbacher była też dyrektorem wykonawczym firmy Borghese, którą wprowadziła na nowe rynki, w tym do Chin. Jest autorką dwóch książek motywacyjnych dla kobiet myślących o zrobieniu kariery w biznesie.

Jedna z tych książek, oparta na jej własnych doświadczeniach "Feminine Power" (Kobieca Siła), została wydana przez prestiżowe wydawnictwo Simon i Schuster w roku 1993 z przedmową znanej aktorki Kathie Lee Gifford.

Pani Mosbacher jest częstym gościem w amerykańskich mediach i współpracuje z telewizją Fox Business. Publikowała na łamach "The Wall Street Journal", "Financial Times" i "The Washington Times".

Georgette Mosbacher, znana z niewyczerpanej energii i zdolności do motywowania współpracowników, zawsze była w stanie pogodzić działalność polityczną, społeczną i charytatywną. W roku 1995 ufundowała Children Advocacy Center of Manhattan - organizację niosącą pomoc dzieciom, które doświadczyły przemocy w swoich rodzinach. Jest także prezes Rady Doradczej Green Beret Foundation, fundacji charytatywnej weteranów amerykańskich sił specjalnych.

Mosbacher była też współprzewodniczącą Komisji Finansów Krajowego Komitetu Partii Republikańskiej i odpowiadała za gromadzenie funduszy dla sztabu wyborczego senatora Johna McCaina w jego kampanii prezydenckiej w roku 2000.

Przyszła pani ambasador jako pierwsza kobieta była generalną przewodniczącą Republikańskiego Stowarzyszenia Gubernatorów. Jest członkinią wpływowego think tanku Rada Atlantycka i Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej (Foreign Policy Association). W roku 2016 prezydent Barack Obama powołał Georgette Mosbacher do Rady Doradczej Dyplomacji Publicznej Stanów Zjednoczonych.

Mosbacher mieszka obecnie na Florydzie i na Manhattanie w Nowym Jorku.

W roku 1990 dała dowód odwagi i zimnej krwi, gdy w hotelu Barbizon w Nowym Jorku uzbrojony w pistolet maszynowy napastnik próbował zmusić ją, aby weszła do jej pokoju hotelowego. Georgette Mosbacher grała na zwłokę, udając, że nie jest w stanie otworzyć drzwi, i wolno zaczęła przekazywać napastnikowi swoją osobistą biżuterię, jak kolczyki i pierścionki. Kiedy niespodziewanie nadjechała winda z trzema pasażerami w środku, Georgette Mosbacher z całej siły uderzyła napastnika swoją ciężką torbą podróżną i wskoczyła do windy.