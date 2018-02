Zakaz wstępu do solariów dla niepełnoletnich

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie mogą korzystać z solarium - wynika to z przepisów, które w piątek weszły w życie. W miejscach, w których są solaria, obowiązkowo będą zamieszczane ostrzeżenia, że korzystanie z nich zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy skóry.

W piątek weszła w życie ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Jej zapisy mają chronić zdrowie Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.

Ustawa wprowadza zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia. Jeśli pracownik solarium będzie miał wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, wówczas powinien poprosić ją o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek.

Regulacja wprowadza także obowiązek zamieszczania w miejscach, w których są solaria, informacji o zakazie korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie. Na informacji o formacie co najmniej A4 znajdzie się także ostrzeżenie, że korzystanie z solarium zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy skóry.

Ustawa przewiduje też całkowity zakaz promocji i reklamy usług w zakresie udostępniania solariów.

Punkty udostępniające solaria będą kontrolować m.in. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. One też będą uprawnione do sprawdzania wieku klientów, jeśli pojawią się wątpliwości, czy ci są pełnoletni. Organy kontroli będą miały możliwość nałożenia na właściciela solarium kary pieniężnej w wysokości od 1 do 50 tys. zł.

Z inicjatywą dotyczącą zakazu korzystania z solariów przez niepełnoletnich wystąpił prezydent, który skierował do Sejmu projekt ustawy. O wprowadzenie takiego zakazu od wielu lat apelował do kolejnych ministrów zdrowia rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Z badań wynika, że korzystanie z solariów zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór skóry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych. Najbardziej narażone na jej negatywne skutki są dzieci i młodzież. Inicjatorzy regulacji podkreślali, że rozwiązań zawartych w ustawie od dawna oczekują onkolodzy, którzy z niepokojem obserwują postępujący od trzech dekad wzrost liczby zachorowań na czerniaka złośliwego.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca unikanie sztucznego promieniowania UV oraz wprowadzenie zakazu korzystania z solariów przez młodzież w wieku szkolnym. Regulacje określające dozwolony poziom promieniowania emitowanego przez łóżka opalające oraz zakazy udostępniania solariów osobom w wieku poniżej 18 lat istnieją w wielu krajach europejskich.