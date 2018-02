Rodziny, wspólnoty i liczne parafie z całego kraju składają zamówienia na Zdrapkę Wielkopostną. Wiele osób, które brały udział w poprzednich edycjach Zdrapki, wysyłają ją za granicę, dzielą się nią z rodzinami na emigracji, przyjaciółmi, którzy wyjechali do pracy.

Liczne zamówienia na Zdrapkę Wielkopostną przychodzą również zza granicy, najczęściej od polskich kapłanów, prowadzonych przez nich placówek, polskich misji katolickich. Zdrapka dotarła już do Czech, Szwecji, Holandii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych.

Finał akcji Zdrapka Wielkopostna 2018 odbył się 14 lutego. W Środę Popielcową Zdrapka trafiła do wiernych, którzy codziennie, aż do Poniedziałku Wielkanocnego, będą odkrywać i realizować zadania związane z postem, modlitwą i jałmużną. Ze względu na okrągłą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Zdrapkę wysłano także do Polonii na wschodzie.

Niebawem pakiety Zdrapek powinny dotrzeć do polskich parafii w Kazachstanie, na Syberię (Irkuck, Wierszyna), na Ukrainę, na Wołyń. Zdrapka będzie pomocą na katechezie prowadzonej dla polskich dzieci, ale posłuży też młodzieży uczącej się języka polskiego. Zadania ze zdrapki będą także tłumaczone na język rosyjski.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Odra–Niemen” w ramach akcji „Rodacy Bohaterom” Zdrapki trafią również do polskich kombatantów mieszkających obecnie na Białorusi, w Rumunii i Mołdawii. Organizatorzy wysłali też Zdrapkę do polskich żołnierzy służących poza granicami kraju.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (Organizator Akcji) pragnie, aby jak najwięcej osób czuło więź z krajem i przy pomocy Zdrapki w praktyczny i pożyteczny sposób mogło świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Więcej informacji na temat Zdrapki Wielkopostnej na stronach internetowych:

