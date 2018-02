W tej chwili w grupie tzw. narodowej mamy zarejestrowanych 1094 osoby. Mamy również sygnały z Krakowa, gdzie ok. 300 osób szykuje się na wyjazd. Zapowiadają się też grupy ok. 100-osobowe z Poznania, Katowic, Warszawy, Warszawy-Pragi oraz Tarnowa – poinformował ks. Emil Parafiniuk, Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, na konferencji prasowej „Młodzież – przez Synod do Panamy”, która odbyła się 15 lutego w Warszawie.

- W tym roku sytuacja jest bardzo specyficzna i piękna, bo po drodze do Panamy będziemy mieli Synod o młodzieży – powiedział ks. Parafiniuk. - W tej chwili w grupie tzw. narodowej mamy zarejestrowanych 1094 osoby. Mamy również sygnały z Krakowa, gdzie ok. 300 osób szykuje się na wyjazd. Zapowiadają się też grupy ok. 100-osobowe z Poznania, Katowic, Warszawy, Warszawy-Pragi oraz Tarnowa – dodał. Jak zaznaczył, do wyjazdu szykuje się również wiele mniejszych grup.

Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM zaznaczył, że liczba 1094 to zsumowanie miejsc w 4 samolotach linii lotniczych LOT, które zostaną wyczarterowane dla uczestników ŚDM w Panamie. - Bardzo szybko zgłosili się chętni z diecezji, w ciągu półtorej tygodnia wszystkie miejsca były zajęte – powiedział ks. Parafiniuk. Podkreślił również, że pozostałe osoby będą korzystały z połączeń rejsowych oraz powiedział, że kilka grup szykuje się, aby wypłynąć do Panamy. – Jest to na razie na etapie organizacji – dodał.

Uczestnicy będą mieli do wyboru 3 pakiety: A,B,C. Pakiet A zakłada tygodniowy pobyt od 21 stycznia 2019 do niedzieli 27 stycznia. Kosz takiego pakietu, w zależności od wariantu waha się od 95 do 230 dolarów. Pakiet B to opcja weekendowa, czyli pobyt od 25 do 27 stycznia, a jego koszt waha się od 100 do 140 dolarów. Pakiet C z kolei zakłada wigilijne czuwanie oraz Mszę posłania czyli pobyt od 27 – 26 stycznia i kosztuje 50 dolarów.

Każdy polski pielgrzym w pakiecie będzie miał tzw. "Plecak pielgrzyma": koszulkę, kapelusz i polską flagę. – Jest to również ważne w kontekście 100. rocznicy odzyskania niepodległości żeby Polskę, żeby Polaków było widać. Młodzi, którzy pojadą do Panamy będą ambasadorami Polski na świecie.

- Pakiety to nie jest opłata za Światowe Dni Młodzieży, ale składka partycypacyjna. Polega to na tym, ze młodzi zrzucają się na organizację tego wydarzenia – powiedział ks. Parafiniuk. Jak dodał, wolontariusze również dorzucają się do wydarzenia, bo każdy, kto bierze udział dorzuca się do niego. - Wolontariusze wkładają swoje pracę, a więc dokładają się mniej – zaznaczył. Powiedział również, że ok. 100 – 200 osób z Polski szykuje się na wolontariat krótkoterminowy.

Ks. Parafiniuk zapowiedział, że większość grup z Polski weźmie udział również w Dniach w Diecezjach poprzedzających centralne wydarzenia - Dla Polaków mamy przygotowanych 2,5 tys. miejsc, z możliwością ich zwiększenia – powiedział. - Spodziewamy się też, że udział w ŚDM w Panamie weźmie udział kilkunastu biskupów z Polski m.in. bp Marek Solarczyk oraz prymas Polski – dodał.

- Jeśli chodzi o rejestrację to bardzo prosimy, żeby powstrzymać się do momentu uruchomienia polskiego systemu. Jest to bardzo istotne dlatego, że polski system będzie powiązany m.in. z kwestiami ubezpieczeniowymi – podkreślił ks. Parafiniuk.

Światowe Dni Młodzieży w Panamie odbędą się w dn. 22-27 stycznia 2019 r. pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Poprzedzą je Dni w Diecezjach, które odbędą się od 17 do 21 stycznia 2019 na terenie Panamy, Kostaryki i Nikaragui.