"Wzrost PKB to zasługa naszych przedsiębiorców"

Wzrost PKB to zasługa m.in. naszych przedsiębiorców. Oznacza to, że podejmowane na ich rzecz działania przynoszą efekty, a to ma odzwierciedlanie we wskaźnikach gospodarczych - tak środowe dane GUS skomentowała dla PAP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Z zaprezentowanego w środę flash szacunku GUS wynika, że Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2017 roku wzrósł o 5,1 proc. rok do roku wobec wzrostu w III kw. o 4,9 proc. rok do roku. GUS nie podał składowych PKB. Pełne dane o PKB w IV kwartale GUS poda 28 lutego.

"Z dużym zadowoleniem patrzymy na najnowsze dane na temat naszej gospodarki. Pod względem tempa wzrostu PKB, Polska znajduje się w ścisłej czołówce państw UE" - podkreśliła minister, przypominając, że według wstępnych danych GUS w całym 2017 r. wzrost wyniósł 4,6 proc., a w IV kwartale 5,1 proc.

"Wyniki te są potwierdzeniem naszych oczekiwań o dobrym finiszu w ubiegłym roku - mam nadzieję, że i zapowiedzią równie dobrej dynamiki w kolejnych latach" - wskazała.

W ocenie Emilewicz to też sygnał, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju działa. "Co dla mnie szczególnie istotne, wzrost PKB to zasługa m.in naszych przedsiębiorców. Oznacza to, że podejmowane na ich rzecz działania przynoszą efekty, a to ma odzwierciedlanie we wskaźnikach gospodarczych" - zaznaczyła minister.