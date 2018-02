Człowiek, który wysyła rakiety w kosmos

We wtorek obiegła informacja o najpotężniejszej na świecie rakiecie, która wystartowała z przylądka Canaveral na Florydzie. Rakieta firmy SpaceX wyniosła w kosmos Teslę. Samochód ten znalazł się na kursie w stronę Marsa, do którego miałby dotrzeć za 6 miesięcy. Szef SpaceX, Elon Musk, już w latach 20-tych chciałby zacząć wysyłać ludzi na czerwoną planetę. Wydaje się, że właśnie zrobił pierwszy krok na drodze do realizacji swojego marzenia.

A marzeń Elon Musk ma mnóstwo. Południowoafrykańczyk nie tylko chce kolonizować Marsa, ale i uczynić naszą własną planetę bardziej przyjazną. Temu ma właśnie służyć Tesla, samochód w pełni elektryczny, która w założeniu swoich twórców, ma zrewolucjonizować przemysł motoryzacyjny i znacząco zredukować zużycie paliw kopalnych. Ale aby samochód elektryczny był opłacalny, musi istnieć specjalna infrastruktura ładowania pojazdów. I w tym obszarze również aktywny jest Musk, który planuje stworzyć autostrad ze stacjami ładowania zasilanymi energią słoneczną.

Szef SpaceX i Tesli urodził się w 1971 r. w Pretorii. Już w wieku 12 lat sprzedał samodzielnie napisaną grę komputerową. W wieku 17 lat Musk wyemigrował do Kanady, m.in. dlatego, że chciał uniknąć służby wojskowej w RPA. W Kanadzie mieszkał z rodziną matki i pracował przy czyszczeniu kotłów i wrębie lasów. Wbrew obiegowej opinii, Musk ukończył studia licencjackie z fizyki i ekonomii. Rzucił on natomiast, i to już po dwóch dniach, studia magisterskie na Uniwersytecie Stanforda.

Swoje pierwsze miliony Elon Musk zarobił na oprogramowaniu dla serwisów informacyjnych. Pierwszym naprawdę dużym projektem, w którym brał udział Musk, był system płatności internetowych PayPal. Jako udziałowiec, Elon Musk zarobił na sprzedaży PayPala prawie 200 mln. dolarów. Wkrótce potem założył on kolejną firmę, SpaceX, zajmującą się konstruowaniem rakiet nośnych dla pojazdów kosmicznych.

To właśnie SpaceX uczyniła z Muska gwiazdę świata biznesu. Firma ta wystrzeliła pierwszą na świecie prywatną rakietę, która umieściła satelitę w kosmosie. W 2008 r. SpaceX zdobyła kontrakt na loty zaopatrzeniowe na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Główną jednak ambicją Muska jest wysłanie ludzi na Marsa. Dzięki faktowi, że SpaceX znacznie obniżyła koszty eksploracji kosmosu, ambicje jej szefa wcale nie wydają się nierealne.

Kolejną po SpaceX firmą, która rozsławiła nazwisko Muska, jest Tesla Motors. Firma ta oparła swoją strategię na produkcji w pełni elektrycznych samochodów dla przeciętnego kierowcy. Choć póki co ze względu na wciąż słabą infrastrukturę dla samochodów elektrycznych Tesla nie stanowi konkurencji dla światowych potentatów motoryzacyjnych, to staje się uznaną marka i symbolem przemian technologicznych.

Po sukcesach SpaceX i Tesli, Elon Musk planuje zaangażowanie się w produkcje ogniw pozyskujących energię ze słońca czy w projekt futurystycznego środka transportu Hyperloop, który miałby być szybszy nawet od samolotów. Musk ma opinię pracoholika, ale jednocześnie wizjonera bardziej zainteresowanego przyszłością świata niż pomnażaniem zysków. Jeśli swoje kolejne wizje twórca SpaceX będzie realizował tak skutecznie jak dotąd, jest szansa, że człowiek postawi stopę na Marsie całkiem niedługo.