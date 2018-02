UKSW planuje uruchomić kierunek lekarski, a także pielęgniarstwo w języku angielskim

UKSW planuje uruchomienie kierunku lekarskiego w języku polskim oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarskim w języku angielskim - poinformowała w rozmowie z KAI prof. UKSW dr hab. Grażyna Gromadzka, która należy do komitetu sterującego powstającego na UKSW Wydziału Medycznego. Uczelnia chce wnioskować o 100 miejsc na kierunek lekarski oraz ok. 60 na pielęgniarstwo.

- Naszym marzeniem jest, aby studia na kierunku lekarskim mogły ruszyć jeszcze w tym roku akademickim, żeby rekrutacja ruszyła w lipcu. W dużej mierze zależy to od oceny naszego projektu przez Polską Komisję Akredytacyjną i przez Ministerstwo Zdrowia, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - powiedziała w rozmowie z KAI prof. UKSW dr hab. Gromadzka.

- Część wniosku, który chcemy przesłać do Ministerstwa zawiera dokładny opis problemów, które są związane z dostępnością świadczeń medycznych w Polsce. Wynikają one m.in. z tego, że w latach '90 ograniczono młodzieży dostęp do studiów na kierunku lekarskim. Problemem są również nie tylko wyjazdy kadr za granicę, ale też to, że duża część lekarzy starzeje się i osiąga wiek emerytalny - podkreśliła.

W pierwszym etapie planowane jest uruchomienie studiów na kierunku lekarskim w języku polskim, a także studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w języku angielskim. - Opracowany został już program w języku angielskim dla tych studiów, w tej chwili kompletujemy kadrę, będziemy przygotowywać wniosek również o przyznanie nam uprawnień do prowadzenia studiów na takim kierunku. Chcielibyśmy, żeby oba kierunki ruszyły w tym samym czasie - powiedziała.

- Będziemy wnioskowali o 100 miejsc na pierwszy rok studiów na kierunku lekarskim i przewidujemy ok. 60 miejsc na kierunku pielęgniarskim - powiedziała w rozmowie z KAI prof. UKSW dr hab. Gromadzka. Decyzję o przyznaniu wnioskowanego limitu miejsc podejmuje Ministerstwo.

Studenci pierwszego roku powstających kierunków, będą mieli zajęcia w znacznej części na kampusie przy ul. Wóycickiego. - Będą to zajęcia w salach wykładowych, a także w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych. Studenci będą mieli również zajęcia na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedmiotem zawartego porozumienia z tą uczelnią jest m.in. udział naszych studentów w zajęciach z anatomii, które będą realizowane przez pracowników WUM - dodała.

W programie studiów zaplanowano szeroki wybór. - Będą to przedmioty skupione w blokach: ogólnomedycznym, z zakresu informatyki medycznej, podstaw organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, profilaktyki pierwotnej chorób cywilizacyjnych, medycyny estetycznej oraz blok przedmiotów z zakresu seksuologii, prokreacji, medycyny naczynopłodowej - powiedziała prof. UKSW dr hab. Gromadzka.

UKSW uruchomił już nowy kierunek studiów podyplomowych: ochrona danych osobowych w Kościele. To odpowiedź na rozporządzenie, zgodnie z którym związki wyznaniowe powinny powołać instytucję zajmującą się ochroną danych osobowych - powiedział rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Jak wyjaśnił ks. Dziekoński, nowy kierunek jest odpowiedzią na przyjęte przez Unię Europejską w maju 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które zastępuje dyrektywę w tym zakresie z 1995 r.

Zgodnie z art. 91 rozporządzenia w momencie wejścia w życie RODO w państwach członkowskich Kościoły i związki wyznaniowe powinny powołać specjalną instytucję zajmującą się ochroną danych osobowych wiernych. Jeśli tego nie zrobią, będą podlegać państwowemu organowi nadzorującemu zasady ochrony danych osobowych - w Polsce jest to Generalna Inspekcja Ochrony Danych Osobowych (GIODO) lub jej następcy. Kraje członkowskie muszą zastosować przepisy rozporządzenia do 25 maja 2018 r.

Jak zaznaczył ks. Dziekoński, nowy kierunek studiów będzie przygotowywał ludzi do pracy w instytucji powołanej przez Kościół katolicki.

"My jeszcze nie czujemy tego - poczujemy dopiero, jak przyjdą kary. Nie tylko dotyczące Kościoła, ale każdej instytucji, która nie będzie we właściwy sposób chroniła danych osobowych. Dlatego chcemy wyprzedzić czas - nie czekać, aż coś się stanie, ale razem z Kościołem i GIODO - poprzez certyfikowane studia - chcemy zrobić warsztat, który będzie przygotowywał ludzi Kościoła do zadań związanych z ochroną danych osobowych" - zaznaczył rektor UKSW.

Program studiów obejmuje materiał dotyczący m.in. ogólnych zagadnień ochrony danych osobowych, praw i obowiązków kościelnych osób prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych według RODO oraz specyfiki ochrony danych osobowych w Kościele. "Studia adresowane są do osób duchownych i świeckich. Ich charakter sprawia, że są adresowane do osób związanych z Kościołem" - wyjaśnił.

Ks. Dziekoński poinformował, że studia są organizowane we współpracy z GIODO oraz z Konferencją Episkopatu Polski - zostały objęte patronatem Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski bp Artura Mizińskiego oraz generalnej inspektora ochrony danych osobowych dr Edyty Bielak-Jomy.